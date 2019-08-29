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Политика

Дерзкий план предавшего Путина Лукашенко провалился

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на попытку Белоруссии договориться закупать нефть у США. Если Александр Лукашенко таким образом хотел взять Москву "на испуг", то эта попытка явно провалилась.
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На протяжении многих лет Александр Лукашенко строил свою политику на лавировании между Россией и Западом. Этот подход продолжается по сей день.

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Испугавшийся Лукашенко бросился в ноги Путину после предательства

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Несмотря на значительную экономическую поддержку, которую Москва оказывает Минску, президент Белоруссии намекает, что легко найдет себе более выгодных союзников. Некоторые эксперты склонны видеть в подобном поведении попытку шантажа российской стороны или вовсе открытое предательство как России, так и идеи Союзного государства.

Так восприняли намек белорусской стороны на то, что страна хочет закупать энергоносители не в России, а в США. Москва подобной перспективы не испугалась. "Что касается вопроса приобретения нефти, то это вопрос экономической целесообразности", – цитирует издание "Политнавигатор" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он объяснил, что сотрудничество с Москвой для Александра Лукашенко банально выгоднее с экономической точки зрения. "Знаете, это как с газом. Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

Экономисты рассказывали, что как бы дешево ни предлагали американцы белорусам свою нефть, одна только необходимость доставлять энергоносители через весь земной шар нивелирует все возможные выгоды. Поэтому воспринимать эти переговоры можно лишь как очередную уловку Александра Лукашенко.

"Я скептически отношусь к такой перспективе. Пока выглядит, что для Белоруссии такая альтернатива – это козырь в торговле с Россией по поводу компенсации налогового маневра и более привлекательных условий поставки нефти на белорусские НПЗ после 2024 года", – заметила экономист Татьяна Маненок.

Автор: 29 августа 2019, 13:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Кто ищет, тот всегда найдет. А Лукашенко тем более.
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