Дерзкий план предавшего Путина Лукашенко провалился

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на попытку Белоруссии договориться закупать нефть у США. Если Александр Лукашенко таким образом хотел взять Москву "на испуг", то эта попытка явно провалилась.

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