Прогнувшийся под американцев Лукашенко выступил с заявлением

На вчерашней встрече со спецпредставителем президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Лукашенко был предельно вежлив и учтив. Батька объявил, что готов начать отношения с Вашингтоном "с чистого листа".
Визит Болтона Лукашенко назвал историческим, отметив, что в республике побывало много экспертов из США, но такого высокопоставленного гостя из Вашингтона в Минске еще не было. "Я предложил бы обсудить откровенно, даже по-дружески все вопросы наших отношений. Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить", – обратился белорусский лидер к высокому гостю.
Встреча с Болтоном – сигнал белорусскому руководству, что США готовы начать новую страницу в двусторонних отношения, сказал РИА новости политолог Андрей Кортунов. На случай осложнений с Россией Лукашенко будет держать "американскую карту" про запас, полагает эксперт.
В свою очередь, политолог Павел Услов уверен, что из-за отказа Лукашенко ехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны встреча с Болтоном теряет смысл. Тем не менее, сказал эксперт изданию "Белорусский партизан", переговоры имели символическое значение, чтобы показать изменение позиции Вашингтона в отношении Минска.
Для России происходящее – геополитический позор, уверены авторы Telegram-канала "Бульба престолов". По их мнению, Белоруссия при Лукашенко стала полем битвы американских демократов и республиканцев, европейцев и китайцев. "Только России в Беларуси нет, хотя Россия там за все платит", – сокрушаются эксперты.
Москве следует изменить свою политику в отношении Минска и приструнить Лукашенко, советует "Бульба престолов". "Государство, которое не может поставить в стойло мелкого убыточного вассала, уважать на мировой арене точно никто не будет", – заключили авторы.
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