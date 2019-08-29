Нерешительному Зеленскому плюнули в лицо

Украина погружается в феодализм, где никто ничего не
контролирует, констатировал эксперт. "Посмотрим, как будут бороться с
"янтарной республикой", с вырубкой леса. Тогда мы увидим результат", – сказал Гладких
в эфире телеканала NewsOne.
Несколько лет назад на Западной Украине сформировался преступный анклав по добыче янтаря. Его территория охраняется вооруженными людьми, власти ее не контролируют. В народе анклав получил название "Янтарная республика". Добыча янтаря сопровождается варварской вырубкой леса.
Зеленые массивы уничтожаются и в Харьковской области. Ценные породы дуба нелегально вывозят за границу. Зеленский проводил совещание о ситуации в регионе, но так называемые черные лесорубы президентские указания игнорируют.
В Ровенской области упал военный вертолет.— Pauluskp (@pauluskp) May 30, 2019
Это что же, Янтарная республика разжилась ПЗРК и начала сбивать нарушителей госграницы? Скоро БУКи завезут? pic.twitter.com/9jpwhe6tLg
О неустойчивом положении нового президента говорил ранее и политтехнолог Денис Богуш. Главной угрозой для Зеленского эксперт считает националистов, которые не позволяют главе государства выполнять предвыборные обещания, в частности, закончить войну в Донбассе. Аналитик не исключил, что Зеленский может потерять власть, если пойдет на уступки России.
Из-за отсутствия результатов украинцы начинают разочаровываться в главе государства, констатировал Богуш. По его словам, иллюзии относительно Зеленского граждане будут питать до тех пор, пока не получат несколько новых платежек за жилищно-коммунальные услуги.
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