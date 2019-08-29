Нерешительному Зеленскому плюнули в лицо

Грабящие Украину бандиты ни во что не ставят президента Владимира Зеленского, сокрушаются эксперты. По их мнению, в ближайшие месяцы главе государства придется ликвидировать анклавы незаконной добычи янтаря и вырубки лесов. От этого будет зависеть, станет ли бывший комик президентом всей страны или его власть ограничится центром Киева, отметил политолог Валентин Гладких.



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