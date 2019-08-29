Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Волочкова разбилась по дороге из Греции
Зеленский получил неожиданный удар в спину
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
"Бабушка и внук": фото Пугачевой и Галкина подняли на смех
партнеры
Четверг 29 августа
Лента новостей
12:12
Поклонников известного певца напугала его жуткая худоба
11:38
Назван возраст самых юных матерей в России
11:36
Рудковская показала длинноногую соперницу
11:35
Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"
11:26
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
10:59
В честь Джоли: Питт показал сокровенное
10:52
"Всесилие идиотизма": Пригожин раздавил Бузову
10:40
Названы шокирующие объемы теневой экономики России
10:05
"Не очень далекого ума девчонка": Лорак "раскатали" за связь с молодым любовником
09:25
"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской
09:22
Известная телеведущая разбилась при попытке установить рекорд
08:45
У виляющей задом Собчак пропал живот
08:29
"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян
07:03
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
06:29
Знаменитый артист пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати
04:18
Меган в бешенстве: принц Гарри рвется к экс-возлюбленной
02:11
Популярная модель переполошила народ растительностью в неподобающем месте
23:57
"Шикарные дамы!": Шейк показала молодую мать
22:03
"Все, приплыла лодка": Билан о серьезных проблемах со здоровьем
21:57
В больнице и очень плох: сообщили о состоянии артиста Числова после съемок у Малахова
21:57
Мужское самолюбие: названы мотивы решившегося на отцовство 79-летнего Виторгана
21:44
Актер Бурунов вынужден отказаться от семейной жизни
21:22
Киркоров в Сочи объявил о рождении очередного ребенка
21:20
Пробивная Бузова подвинула Лободу в борьбе за трон Пугачевой
21:17
Угрожали ножом: двое подростков избили и ограбили школьника
21:03
Все деньги здесь: Ротару вернулась в Россию
20:59
Полуобнаженная Валерия порезвилась в бассейне с молодыми мужчинами на глазах у Пригожина
20:34
В Прокопьевске опаздывающий домой школьник угнал автомобиль
20:32
Элитную квартиру Алибасова в центре Москвы разнесли в щепки
20:06
Володин отметил масштаб выставки коллекции Щукина
19:46
Раскрыта дата свадьбы Собчак и Богомолова
19:43
В "Усадьбе Люблино" установят плавающие фонтаны
19:28
Житель Ижевска изнасиловал несовершеннолетнюю подругу своей дочери
18:49
Обколотая Седокова ушла в отрыв с дочерью
18:47
"Несите крест наказания сами": Сябитова учит изменниц помалкивать о похождениях
18:39
Обнародованы ужасающие кадры пожара в многоэтажке под Москвой
17:59
"Я не проститутка, а индивидуалка": жрица любви ошарашила Борисова прямо в эфире
17:45
Звезду сериала "Мажор" жестоко избили среди бела дня
17:37
Под Москвой водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка
16:54
Неожиданный поворот в деле о крушении Boeing над Донбассом
16:49
Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи
16:26
Обнаглели: Андрей Малахов заступился за униженную пенсионерку
16:16
"Четыре месяца меня держали взаперти": Прилепина наказали после слов об убийствах
16:14
Россияне массово отказываются смотреть эротические фильмы
15:59
Житель Подмосковья в припадке гнева убил мужчину
15:45
"И горько, и радостно": мировая поп-звезда внезапно объявила об уходе
15:25
"Беременность, и уже немаленькая": мать Тимати ошеломила признанием
15:23
Сделано важное заявление о состоянии попавшего в больницу Меньшикова
15:19
Выиграй предсказание от астролога
15:03
Обнародованы данные о здоровье Джигарханяна после выписки
15:03
"Вы хотите ребенка, а он нет": Корчевникова возмутило безразличие Ефремова к беременности возлюбленной
14:57
Осенняя арт-терапия: на Флаконе пройдет ярмарка Happy Market
14:40
В Геленджике прошел первый международный фестиваль Star Wings
14:33
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 августа 2019 года
14:17
Сестра начала подражать Бузовой после ссоры
14:14
Сотрудник таможни в Пскове попался на краже санкционного сыра
13:56
Попа-орех: актриса из "Универа" поделилась секретами стройности
13:46
Рабочий челябинского завода скончался от страшных травм
13:41
Морозы в конце лета перепугали москвичей
13:41
"Такие милые!": дочь Брежневой восхитила народ любовными снимками
13:36
46-летняя Мария Миронова ждет ребенка
13:27
Лера Кудрявцева сняла обручальное кольцо
13:16
Врачи Нижнего Тагила бастуют после массового увольнения хирургов
13:07
"Колорадский жук": Рудковской устроили травлю за нелепый внешний вид
13:02
Строгий Путин припугнул трусливого Лукашенко
12:56
Маша Вебер: жизнь наказала забравшую у меня мужика Юлю Волкову!
12:44
Почти 90 тысячам жителей Якутии отключили свет
12:43
В Москве откроется музей эмоций
12:35
В России создадут принципиально новый вертолет
12:34
Хитреца Галкина поймали на наглом обмане
12:27
Сообщившая о страшном недуге Брухунова сильно изменилась
12:03
Последний шанс: анонсировано закрытие первого иммерсивного шоу в России
11:56
Суд Киева отпустил Кирилла Вышинского
11:43
Котенок отправил "голые" фото пышногрудой модели в Сеть
11:41
Стали известны подробности состояния сраженного инфарктом Мамонова
11:39
"Поплакали и объявили ситуацию безвыходной": Барановская бросилась спасать сына
11:38
"ЕР" подготовит наблюдателей к выборам 8 сентября
11:32
Путина признали спасителем Запада
11:24
"Можете списывать меня со счетов": Шарапова сделала заявление после провала
11:09
Рецепт севиче из гребешка с маринованным арбузом
11:02
Раскрыто истинное предназначение Крымского моста
10:54
В кого превратилась внучка Никиты Михалкова
10:53
Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной
10:26
"Странное поведение": снятая Галкиным Пугачева испугала народ
10:21
Стена здания обрушилась на людей в Новосибирске
10:14
Хотела все сделать сама: Медведева огрызнулась на Тарасову
10:11
Пережить этот год: названа цель обреченного Лукашенко
09:44
Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
09:34
Зеленский разочаровал порочной связью с Порошенко
09:32
Фото покалеченного внука Юдашкина появилось в Сети
09:23
"До боли в душе": Билан на сцене заявил об ужасной трагедии
08:55
Бирюкова "окольцевала" бывшего мужа Климовой
08:25
Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка
08:24
Наказать: Волочкову разнесли за шашлыки на "вечном огне"
07:42
"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк
06:20
Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
04:17
Хаос и ужас: Лазарев провел репетицию перед появлением ребенка
02:06
Известная актриса выкинула вещи экс-супруга на помойку
00:14
Раскрыт секрет вечной молодости Путина
21:58
Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В центре Москвы угощают "веселыми пузырьками"
Любовник преподнес Кравец кольцо по цене квартиры
Сделано объявление о встрече Путина с Зеленским
Нужен врач: сдавшей Хлебниковой вынесли суровый вердикт
"А где муж?": крестившую дочь Кудрявцеву сняли с полуголыми мужиками
Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского
Политика

Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Дни.ру
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. На это время выделенные деньги будут заморожены.

Продолжение: Нерешительному Зеленскому плюнули в лицо
прочитано 1137 раз

Дональд Трамп наконец задумался, на что идут деньги его страны. Начать он решил со средств, которые выделяются и пропадают на Украине под видом помощи военной сфере. Политик хочет убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США, пишет URA.ru.

ПО ТЕМЕ

Нерадивый Зеленский крупно подставил Украину

Свержение Зеленского: срочное сообщение о ситуации в Киеве

Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В проверке примут участие американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. На время ее проведения все средства, выделенные Украине в качестве военной помощи, будут заморожены.

В нынешнем финансовом году только для этих целей Вашингтон перевел Киеву 250 миллионов долларов, передает телеканал "360". Они должны были пойти на закупку вооружения и снаряжения, а также на обучение личного состава. Куда их направили на самом деле, покажет проверка.

Сомнения в чистоплотности украинской стороны можно рассматривать как пощечину киевскому режиму. Не исключено, что за ней последует более мощный удар – отказ в дальнейшем финансировании. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому стоит быть готовым к такому развитию событий.

"Я думаю, что есть такая вероятность. Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе", – цитирует RT эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.

Впрочем, практического значения для украинской военной машины эти деньги не имели, хотя и играли важную символическую роль. "Это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет", – подчеркнул Брутер.

Что стоит за демонстративным пренебрежением Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому, рассказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. "Я думаю, это политический жест в направлении Путина. Мол, вот видите, я по отношению к Украине веду достаточно осторожную политику", – цитирует его НСН.

"И Трамп прав, когда говорит: "Множество проблем непосредственно связано с позицией России, так что нам без нее обсуждать? Давайте приглашать Россию", – добавил эксперт.

Пользователи Сети отметили, что для принятия такого решения достаточно уметь считать деньги. Дескать, на Украине даже преданные своему делу патриоты редко забывают о личном материальном интересе. А Трамп как бизнесмен выводит на первый план эффективность собственных инвестиций.

При желании здесь можно найти и более тонкую подоплеку. "В принципе, этого стоило ожидать. Одновременный удар по украинскому "другу" Порошенко и американскому "другу" Байдену", – цитирует "Царьград" одного из комментаторов. Он добавил, что такое решение пойдет на пользу предвыборной кампании Трампа.

А вот кому не поздоровится, так это Владимиру Зеленскому. Украинского лидера уже упрекали в том, что он недостаточно яростно отстаивает интересы своей страны и допускает один внешнеполитический провал за другим. Видимо, после демарша Вашингтона политик вовсе попадет под град критики.

Автор: 29 августа 2019, 11:09

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"У меня выросло пузо": Муцениеце прервала молчание о беременности
Рудковская показала длинноногую соперницу
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

Алибасов откровенно о разводе после несчастья с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер не претендует на имущество артистки
Шоу-бизнес

Медики спасают Леру Кудрявцеву в Сочи

Телеведущей вызвали скорую помощь
Шоу-бизнес

"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян

Артистка поделилась свежими снимками в соцсети
Шоу-бизнес

У виляющей задом Собчак пропал живот

Говорят, телеведущая ждет второго ребенка

Гороскоп

Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru