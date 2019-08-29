Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. На это время выделенные деньги будут заморожены.

Дональд Трамп наконец задумался, на что идут деньги его страны. Начать он решил со средств, которые выделяются и пропадают на Украине под видом помощи военной сфере. Политик хочет убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов США, пишет URA.ru.

В проверке примут участие американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон. На время ее проведения все средства, выделенные Украине в качестве военной помощи, будут заморожены.

В нынешнем финансовом году только для этих целей Вашингтон перевел Киеву 250 миллионов долларов, передает телеканал "360". Они должны были пойти на закупку вооружения и снаряжения, а также на обучение личного состава. Куда их направили на самом деле, покажет проверка.

СМИ: Дональд Трамп распорядился временно приостановить финансовую военную помощь Украине, чтобы убедиться, что данные средства расходуются в интересах США.

Определять правильность траты денег будут Джон Болтон и глава Пентагона.

«Помощь» в интересах США. И этим всё сказано. — Радио Стыдоба (@RadioStydoba) August 29, 2019

Сомнения в чистоплотности украинской стороны можно рассматривать как пощечину киевскому режиму. Не исключено, что за ней последует более мощный удар – отказ в дальнейшем финансировании. Лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому стоит быть готовым к такому развитию событий.

"Я думаю, что есть такая вероятность. Трамп хотел бы избавиться от наследия Обамы в этом вопросе", – цитирует RT эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.

Впрочем, практического значения для украинской военной машины эти деньги не имели, хотя и играли важную символическую роль. "Это скорее элемент политики или даже элемент демонстрации, который к военным возможностям Украины особого отношения не имеет", – подчеркнул Брутер.

Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине. Он хочет удостовериться, что выделяемые средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона



Яка підлість. Геть зрадника! — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) August 29, 2019

Что стоит за демонстративным пренебрежением Дональда Трампа по отношению к Владимиру Зеленскому, рассказал руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. "Я думаю, это политический жест в направлении Путина. Мол, вот видите, я по отношению к Украине веду достаточно осторожную политику", – цитирует его НСН.

"И Трамп прав, когда говорит: "Множество проблем непосредственно связано с позицией России, так что нам без нее обсуждать? Давайте приглашать Россию", – добавил эксперт.

Пользователи Сети отметили, что для принятия такого решения достаточно уметь считать деньги. Дескать, на Украине даже преданные своему делу патриоты редко забывают о личном материальном интересе. А Трамп как бизнесмен выводит на первый план эффективность собственных инвестиций.

При желании здесь можно найти и более тонкую подоплеку. "В принципе, этого стоило ожидать. Одновременный удар по украинскому "другу" Порошенко и американскому "другу" Байдену", – цитирует "Царьград" одного из комментаторов. Он добавил, что такое решение пойдет на пользу предвыборной кампании Трампа.

А вот кому не поздоровится, так это Владимиру Зеленскому. Украинского лидера уже упрекали в том, что он недостаточно яростно отстаивает интересы своей страны и допускает один внешнеполитический провал за другим. Видимо, после демарша Вашингтона политик вовсе попадет под град критики.