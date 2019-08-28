Строгий Путин припугнул трусливого Лукашенко

В первый день осени в Варшаве пройдут мероприятия по случаю
80-летия начала Второй мировой войны. Александр Лукашенко получил приглашение посетить
польскую столицу, но решил отказаться. Вместо него Белоруссию будет
представлять посол Владимир Чушев.
Батька боится реакции российского руководства, заявил глава партии Белорусский народный фронт (БНФ) Григорий Костусев. "Без их дозволения он не может принять самостоятельное решение и поучаствовать в этом мероприятии в Варшаве", – цитирует политика издание UDF.BY в статье "Путин запретил Лукашенко летать на Запад".
Костусев не исключил, что визит Лукашенко в Европу мог бы сблизить Минск и Брюссель, но Москва видит в этом угрозу. "Путин, возможно, запретил Лукашенко летать на Запад, и тот боится его разгневать", – пояснил он.
Рисковать и раздражать Владимира Путина Александр Лукашенко не хочет. К тому же через год в Белоруссии будут очередные президентские выборы, и Батька хочет заручиться поддержкой Кремля, полагает глава БНФ.
Польша довела Лукашенко до военной базы РФ в Белоруссии. Президент Белоруссии довольно ясно дал понять Польше, что та своими действиями ломает всю сложившуюся систему геостратегического баланса в регионе, и Москва с Минском не могут оставить создающийся перекос без внимания.— ���� Альберт Гарифуллин (@lbert_ya) November 4, 2018
Лукашенко не желает нервировать Россию визитами на Запад, но в то же время готов принимать гостей. На 29 августа запланирована встреча белорусского лидера с помощником президента Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Столь важный гость из США посетит Белоруссию впервые за почти 20 лет. Александр Лукашенко заинтересован в восстановлении отношений с Вашингтоном, процесс уже идет, сказал в беседе с порталом "Белорусский партизан" директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров.
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