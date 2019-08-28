Строгий Путин припугнул трусливого Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не поедет в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны. Он отказался от визита в соседнюю страну из-за страха перед российским руководством, предположили эксперты. По их мнению, шашни с Западом Кремль ему не простит.



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