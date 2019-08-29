Испугавшийся Лукашенко бросился в ноги Путину после предательства

Белорусский лидер отказался приехать в Варшаву на торжества по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны, поскольку на это мероприятие не был приглашен президент России, передает РИА ФАН. Судя по всему, Александр Лукашенко, часто подыгрывающий Западу, в этот раз испугался пойти против нашей страны. Мол, лучше броситься в ноги Путину, чем пожинать плоды своих амбиций.
Белоруссия не намерена отправлять в Польшу высокопоставленных чиновников, пишет газета Rzeczpospolita. Республику представит посол в Варшаве. В Министерстве иностранных дел страны официальных комментариев не дают, сообщает "Царьград".
Если бы Александр Лукашенко принял приглашение польского коллеги Анджея Дуды, это стало бы его вторым визитом в государство. В Польше объясняли отказ позвать представителей России тем, что СССР в 1939 году якобы нарушил международное право, отмечает НСН.
Ранее присутствие на торжестве подтвердили президенты США и Германии. Всего на церемонию явятся 20 мировых лидеров, в том числе глава Украины Владимир Зеленский. Польская сторона ожидает визита российской делегации на мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Кремлеканалы что-то запустили пластинку, что Беларусь будет у США нефть покупать— РБ головного мозга (@belamova) August 27, 2019
И тут как раз Болтон завтра, послезавтра с Лукашенко встречается
Как писали "Дни.ру", Александр Лукашенко не желает нервировать Россию визитами на Запад, но в то же время готов принимать гостей. На 29 августа запланирована встреча белорусского лидера с помощником президента Америки по национальной безопасности Джоном Болтоном.
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