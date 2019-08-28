Американцы погнали засидевшегося Лукашенко в отставку

Не исключено, что встречей с Лукашенко Болтон высказывает
поддержку суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, заявил бывший
помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Дэвиду
Кремеру. "Это важное послание", – цитирует политика портал Reform.by.
Кремер выразил надежду, что Болтон укажет Лукашенко на необходимость либерализации политического режима – ослабление давления на гражданское общество и СМИ, а также призовет Батьку задуматься о передаче власти. "Лукашенко – один из "старейших" лидеров мира: он у власти уже четверть века!" – возмутился политик.
Такой высокопоставленный чиновник, как Болтон, прибывает в Минск впервые за последние 20 лет. Между тем отношения США и Белоруссии переживают кризис. В соседней республике уже десять лет нет американского посла.
Лук pic.twitter.com/hFsmnXNkh5— Вести КПСС (@vesti_kpss) June 9, 2015
По мнению экспертов, Батька заинтересован в восстановлении отношений с США. Директор Центра Европейской трансформации Андрей Егоров полагает, что процесс уже запущен.
До недавнего времени действовало ограничение на численность дипломатов из Соединенных Штатов в Белоруссии. В начале года Лукашенко его отменил.
Егоров полагает, что американцы начали менять отношение к белорусскому лидеру с 2015 года. "В США считают, что в сложившейся ситуации независимость Белоруссии, ограничение экспансии России в регионе являются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать и во вторую очередь", – цитирует эксперта портал "Белорусский партизан".
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