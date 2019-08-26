"Белая горячка": страшный диагноз допившегося Порошенко

Порошенко, против которого заведено больше десяти уголовных дел,
не собирается прекращать политическую деятельность. Более того, бывший
президент после парламентских выборов развил необычайную активность, периодически
выступая с громкими заявлениями.
Не стало исключением и интервью телеканалу "Украина". В нем Порошенко рассказал о "постоянных атаках" на главные институты украинского государства. Их цель – пошатнуть независимость государства, уверен бывший президент.
По его мнению, суверенитет Украины держится на армии, языке и вере. Они подвергаются атакам со стороны России, которую Порошенко в очередной раз окрестил "страной-агрессором". "Все это элементы гибридной войны", – объявил бывший глава государства.
Примером такой "атаки" Порошенко назвал отмену парада в честь Дня независимости Украины. Кроме того, стабильность страны "расшатывают" предложения ввести в некоторых регионах второй официальный язык, помимо украинского.
Пользователи Сети оценили слова Порошенко. "Делириум тременс – Белая горячка. Петя все время рвется кого-то спасать", – написал комментатор с ником Сафрон Ложкин.
Бурную реакцию пользователей вызвало и заявление бывшего украинского лидера о желто-голубом флаге над Донецком. Таким "оригинальным" образом Порошенко поздравил столицу ДНР с Днем города.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак напомнил, что в бытность президентом Порошенко обещал провести парад в Севастополе. "Вообще непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, он обещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется", - сказал эксперт в беседе с НСН.
Популярные темы форума
Чеченские мужчины предлагают секс извращённый русским женщинам,в районе Люблино
Батюшка пристает ко мне
"Давай поженимся" когда нибудь закончится?
Кому верить Богу или астрологу?
Отец одиночка
Секс на первом свидании
Наши питомцы.
На что обращают внимание мужчины?
Животные
Девушка снималась в порно