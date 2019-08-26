Страдающий от серьезной болезни Зеленский заговорил об отставке

Зеленский боится брать на себя инициативу и ждет, что ее проявит премьер-министр, глава оборонного ведомства или руководитель МИДа, отметил в эфире канала PolitWera на YouTube бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара. Состояние президента он назвал "детской болезнью".
Наблюдатели не первый месяц говорят, что вместо Зеленского управление страной осуществляет глава его администрации Андрей Богдан – бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского. Но в начале августа в СМИ появились сообщения о скорой отставке юриста.
Слухи об уходе прокомментировал сам президент. "Вообще-то это был наш внутренний флешмоб", – приводит слова Зеленского издание "Главред".
Как отметил лидер Незалежной, любой член его команды готов к отставке, если он не справится со своими задачами. Зеленский заверил, что человека никто не будет уговаривать оставить свой пост, соответствующее заявление он напишет по своей воле.
Офис украинского лидера юрист Андрей Богдан возглавил в конце мая. Назначение Богдана наблюдатели восприняли неоднозначно, припомнив ему работу с Виктором Януковичем.
Эксперты называют Богдана фактически неформальным руководителем Украины. Президента Владимира Зеленского отстранили от управления государством, а глава его офиса вместе с первым помощником главы государства Сергеем Шефиром сосредоточили в руках всю власть, уверен киевский политтехнолог Дмитрий Раимов.
Зеленского эксперт назвал "объектом для манипуляций". "По интервью, которое дал господин Шефир изданию "Левый берег", по тому, как ведет себя на публичных мероприятиях господин Андрей Богдан, мне представляется так, что президент отстранен от управления государством", – сказал аналитик.
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