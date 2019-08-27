Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: то же хамство в адрес России, те же грозные заявления. По мнению экспертов, он вынужден использовать жесткую риторику, в противном случае могут возникнуть серьезные неприятности.



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