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Политика

Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский практически ничем не отличается от бывшего главы государства Петра Порошенко: то же хамство в адрес России, те же грозные заявления. По мнению экспертов, он вынужден использовать жесткую риторику, в противном случае могут возникнуть серьезные неприятности. 
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В своей речи по случаю Дня независимости Украины Владимир Зеленский не скупился на похвалы в адрес участников так называемой антитеррористической операции в Донбассе и озвучивал претензии в адрес России. Президент Незалежной повторяет слова своего предшественника Петра Порошенко, разница лишь в деталях, отметил киевский политолог Михаил Погребинский.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Несмотря на некоторые разногласия, взгляды нынешнего и прошлого президентов идентичны, подчеркнул эксперт. Аналитик предположил, что использование Зеленским жесткой антироссийской риторики объясняется его страхом перед "партией войны", боязнью ее разозлить. "Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что ищет способ, как бы их не разозлить", – уточнил эксперт в эфире телеканала NewsOne. 

Ранее Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед радикалами, которые взяли власть над улицей. Президент желает достичь мира в Донбассе, как обещал избирателям, но его намерения наталкиваются на сопротивление националистов и части поддерживающей их общественности.

Политолог напомнил, что на выборах президента за Порошенко отдали 25% голосов, и это серьезная сила. Такие люди тоже не против мира в Донбассе, но желают, чтобы он наступил исключительно на условиях Киева, пояснил аналитик.

Владимир Зеленский вступил в должность президента 21 мая. Одним из его главных предвыборных обещаний было окончание войны. Однако напряженная обстановка на востоке страны сохраняется, силовики по-прежнему обстреливают населенные пункты Донбасса.

Автор: 27 августа 2019, 10:53
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лиона
Ответить
А в чем хамство то ? Вора назвали вором и трепачом ! 20 лет лапшу на уши хрюсиянам вешает !
1

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