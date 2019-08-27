Боится разозлить: назван главный страх хамящего Путину Зеленского

В своей речи по случаю Дня независимости Украины Владимир Зеленский
не скупился на похвалы в адрес участников так называемой антитеррористической
операции в Донбассе и озвучивал претензии в адрес России. Президент Незалежной повторяет слова своего предшественника Петра Порошенко, разница лишь в
деталях, отметил киевский политолог Михаил Погребинский.
Несмотря на некоторые разногласия, взгляды нынешнего и прошлого президентов идентичны, подчеркнул эксперт. Аналитик предположил, что использование Зеленским жесткой антироссийской риторики объясняется его страхом перед "партией войны", боязнью ее разозлить. "Он настолько озабочен опасностью со стороны врагов мира, что ищет способ, как бы их не разозлить", – уточнил эксперт в эфире телеканала NewsOne.
Ранее Погребинский рассказал о страхе Зеленского перед радикалами, которые взяли власть над улицей. Президент желает достичь мира в Донбассе, как обещал избирателям, но его намерения наталкиваются на сопротивление националистов и части поддерживающей их общественности.
Политолог напомнил, что на выборах президента за Порошенко отдали 25% голосов, и это серьезная сила. Такие люди тоже не против мира в Донбассе, но желают, чтобы он наступил исключительно на условиях Киева, пояснил аналитик.
"...Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками..."— Вячеслав Горбунов (@VyachesGorbunov) August 25, 2019
Откуда они это всё берут?
Что у них в голове?
Владимир Зеленский вступил в должность президента 21 мая. Одним из его главных предвыборных обещаний было окончание войны. Однако напряженная обстановка на востоке страны сохраняется, силовики по-прежнему обстреливают населенные пункты Донбасса.
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