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Политика

Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит. 
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За год стороны так и не продвинулись в решении вопроса, рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. На деньги из Москвы Минску надеяться не приходится, констатировал чиновник в интервью на телеканале СТВ.

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Крутой полагает, что ситуация может измениться после подписания Россией и Белоруссией документов по интеграции. После этого, уверен министр, переговоры завершатся "очень быстро", приводит слова чиновника "Белорусская деловая газета".

В конце прошлого года Москва неожиданно отказалась продлевать льготные условия белорусским предприятиям. Причина – отсутствие прогресса в интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Несколько встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина ни к чему не привели.

Результатом недовольства России стали длительные переговоры об условиях интеграции. До недавнего времени подробности договоренностей не озвучивались публично. На прошлой неделе завесу тайны приоткрыл премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

По словам главы правительства, стороны приняли концепцию "две страны – один рынок". По всей видимости, Лукашенко и Путин договорились об экономической интеграции, а вопросы политического объединения были сняты с повестки дня. 

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

Автор: 27 августа 2019, 16:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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То есть, и рыбку съесть и на ... сесть.
Это и есть Бацька.
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