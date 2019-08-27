Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет свою игру: выпрашивает экономическую помощь у России и в то же время налаживает отношения с Западом. По всей видимости, многовекторность Батьки изрядно утомила прагматичный Кремль. В Минске пожаловались, что Москва отказалась выдавать соседней республике очередной кредит.



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