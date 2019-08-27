Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

За год стороны так и не продвинулись в решении вопроса, рассказал министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой. На деньги из Москвы
Минску надеяться не приходится, констатировал чиновник в интервью на телеканале
СТВ.
Крутой полагает, что ситуация может измениться после подписания Россией и Белоруссией документов по интеграции. После этого, уверен министр, переговоры завершатся "очень быстро", приводит слова чиновника "Белорусская деловая газета".
В конце прошлого года Москва неожиданно отказалась продлевать льготные условия белорусским предприятиям. Причина – отсутствие прогресса в интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Несколько встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина ни к чему не привели.
��Вот, что святые места творят! #Путин #Лукашенко pic.twitter.com/8aH0gFOaXJ— ОКСАНА (@yralo4ka196) July 22, 2019
Результатом недовольства России стали длительные переговоры об условиях интеграции. До недавнего времени подробности договоренностей не озвучивались публично. На прошлой неделе завесу тайны приоткрыл премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
По словам главы правительства, стороны приняли концепцию "две страны – один рынок". По всей видимости, Лукашенко и Путин договорились об экономической интеграции, а вопросы политического объединения были сняты с повестки дня.
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