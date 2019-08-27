"Готов продаться США": объявлено о предательстве неблагодарного Лукашенко

Принадлежащая государству "Белорусская нефтяная компания" наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, который должен помочь смягчить санкции против республики. Это позволит начать закупку нефти в США, сообщают СМИ.
Для чего это нужно Лукашенко? На фоне ухудшения отношений с Россией республика, по всей видимости, намерена снизить зависимость от российских энергоносителей и найти альтернативные источники поставок.
"Разумеется, Лукашенко готов продаться США, Великобритании, Саудовской Аравии, Китаю или вообще кому угодно, лишь бы не России. И страну он-таки постепенно сдает", – комментируют авторы Telegram-канала "Бульба престолов".
Но есть одно большое но. Затраты на доставку американской нефти за тысячи километров сделают ее слишком дорогой для Белоруссии.
В конечном итоге это отразится на стоимости местных товаров, которые из-за дороговизны производства станут неконкурентноспособными. За потенциальную политическую сделку с США придется заплатить разрушенной экономикой, уверены эксперты.
-Когда пять дней сидишь на гречке,бывает слышишь голоса.Один,как будто Лукашенко,нажарь картошки,говорит.— Slava Vyacheslav (@SidorowSlava) August 24, 2019
Россия не против, если Лукашенко будет закупать нефть у американцев втридорога, но исключительно за свои деньги, пишет "Бульба престолов". К тому же Москва вряд ли станет терпеть шашни Батьки с Вашингтоном и продолжит сокращать объемы экономической помощи Минску, резюмировали авторы.
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