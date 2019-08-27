"Готов продаться США": объявлено о предательстве неблагодарного Лукашенко

Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит, гласит известная пословица. Так и Александр Лукашенко: несмотря на то, что Россия все 25 лет его правления экономически поддерживает Белоруссию, президент братской республики не спешит следовать в русле политик Кремля и под шумок развивает отношения с Западом. На сей раз в Минске собрались покупать американскую нефть.



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