Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

Пока США вводят новые санкции против России и поддерживают русофобский украинский режим, президент Белоруссии Александр Лукашенко протягивает Вашингтону руку дружбы. Эксперты предупреждают: Батька спит и видит, чтобы восстановить отношения с Западом.



В четверг, 29 августа, ожидается встреча Александра Лукашенко с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Высокопоставленный чиновник прибудет в Минск.



Столь важный гость из Соединенных Штатов посетит соседнюю республику впервые за почти 20 лет. По мнению директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, Лукашенко крайне заинтересован в восстановлении отношений с США. Процесс уже идет, добавил эксперт.

Отношения к Лукашенко в Вашингтоне менялось с 2015 года, рассказал Егоров в интервью изданию "Белорусский партизан". "В США считают, что в сложившейся ситуации независимость Беларуси, ограничение экспансии России в регионе являются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать и во вторую очередь", – пояснил аналитик.

Кремлеканалы что-то запустили пластинку, что Беларусь будет у США нефть покупать



И тут как раз Болтон завтра, послезавтра с Лукашенко встречается — РБ головного мозга (@belamova) August 27, 2019

Помимо визита Болтона, через полгода Минск посетит делегация американских дипломатов. Они обсудят с Лукашенко восстановление полноценной работы представительства Соединенных Штатов.

Из-за политических разногласий последние 10 лет в Белоруссии нет американского посла. До недавнего времени также действовало ограничение на количество сотрудников диппредставительства США в Минске, но в начале этого года Лукашенко его отменил.