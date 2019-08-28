Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса

В четверг, 29 августа, ожидается встреча Александра Лукашенко с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Высокопоставленный чиновник прибудет в Минск.
Столь важный гость из Соединенных Штатов посетит соседнюю республику впервые за почти 20 лет. По мнению директора Центра европейской трансформации Андрея Егорова, Лукашенко крайне заинтересован в восстановлении отношений с США. Процесс уже идет, добавил эксперт.
Отношения к Лукашенко в Вашингтоне менялось с 2015 года, рассказал Егоров в интервью изданию "Белорусский партизан". "В США считают, что в сложившейся ситуации независимость Беларуси, ограничение экспансии России в регионе являются более важными, а вопросы демократии и прав человека можно поднимать и во вторую очередь", – пояснил аналитик.
Кремлеканалы что-то запустили пластинку, что Беларусь будет у США нефть покупать— РБ головного мозга (@belamova) August 27, 2019
И тут как раз Болтон завтра, послезавтра с Лукашенко встречается
Помимо визита Болтона, через полгода Минск посетит делегация американских дипломатов. Они обсудят с Лукашенко восстановление полноценной работы представительства Соединенных Штатов.
Из-за политических разногласий последние 10 лет в Белоруссии нет американского посла. До недавнего времени также действовало ограничение на количество сотрудников диппредставительства США в Минске, но в начале этого года Лукашенко его отменил.
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