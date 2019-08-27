Соратники Порошенко придумали Зеленскому обидное прозвище

После победы на выборах президента Незалежной Владимир Зеленский оказался меж двух огней. Пока сторонники мирного решения украинского кризиса и добрососедских отношений с Россией винят бывшего шоумена в продолжении политики предшественника, Петр Порошенко и его сторонники считают, что он недостаточно агрессивен.
В слабости при отстаивании интересов Украины в эфире львовского телеканала НТА лидера страны обвинила депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына. "Каждый президент должен биться за свое государство как лев. Сегодня у нас президент напоминает больше какого-то перепуганного кролика, который не знает, что, где и как сказать. И это страшно прискорбно", – цитирует ее "ПолитНавигатор".
Таким образом, народная избранница озвучила новое обидное прозвище украинского президента. Ранее в память о карьере актера-комика Владимира Зеленского называли клоуном. Теперь, судя по всему, соратники Порошенко начнут сравнивать его с трусливым кроликом.
София Федына призналась, что не поддерживает ни Владимира Зеленского, ни его политику, однако все же решилась дать совет. По мнению депутата, лидеру Украины необходимо осознать свою роль в управлении государством и начать отстаивать интересы народа, а не богатейших бизнесменов страны.
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