Опозоренный на весь мир Зеленский крупно подставил Макрона и Меркель

Судя по зажигательной речи президента Украины Владимира Зеленского во время празднования Дня независимости страны, он банально не успел получить новых инструкций о том, как следует относиться к России, предполагают эксперты. Подобным демаршем бывший шоумен крупно подставил западных лидеров, ищущих возможности для нормализации диалога с Москвой.

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