"Никак не угомонится": Порошенко разнесли за глупые слова

Даже после ухода с поста президента Украины Петр Порошенко продолжил выступать с сомнительными заявлениями. В частности, он решил поздравить жителей Донецка с Днем города и не нашел ничего лучше, чем пообещать им, что вскоре у них над головами будет реять украинский флаг.
"Очень удивляют такие заявления. Один министр обороны уже обещал провести парад в Севастополе. Порошенко никак не угомонится с флагом над Донецком", – цитирует НСН украинского политолога и экономиста Александра Дудчака. "Вообще непонятно, зачем ему повторять эту чушь. У него было пять лет, он обещал остановить войну. Войну не остановил, ситуация не меняется", – добавил он.
Александр Дудчак заметил, что не спешит делать конкретные шаги по решению кризиса в Донбассе и новый президент Украины Владимир Зеленский. Руководство страны по-прежнему предпочитает втягивать в ситуацию третьи стороны.
Порошенко столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то Донецком, и с одинаковым «успехом», что в это уже никто не верит, как и он сам. А в Киеве продолжают вести себя так, чтобы в Донецке и Луганске даже мысли не допускали о флаге Украины над городом.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 26, 2019
"Лучше бы он о том подумал, как им сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, чем рассказывать такие басни, свои сны пересказывать. Занимается сотрясанием воздуха", – заключил Дудчак.
Как писали ранее "Дни.ру", не менее остро на странное заявление Петра Порошенко отреагировали в Сети. Некоторые предположили, что эти слова политик произнес под влиянием спиртного.
"Любитель алкомарафонов Петр Порошенко и не думает просыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна, который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучше бы ты молчал, Петя", – написал блогер Константин Симонов в своем Twitter.
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