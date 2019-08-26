"Лучше бы молчал": алкоголик Порошенко удивил нелепым заявлением

Порошенко вновь не упустил возможности назвать Россию
"агрессором" и заверил, что Киев продолжит борьбу за возвращение
Донецка. "Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться
украинский флаг!" – написал бывший президент на своей странице в Facebook.
Пользователи Сети распекли Порошенко за неуместные заявления. Так, блогер Константин Симонов слова про украинский флаг над Донецком объяснил пристрастием бывшего президента к алкоголю.
"Любитель алкомарафонов Петр Порошенко и не думает просыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна, который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучше бы ты молчал, Петя", – написал комментатор на своей странице в Twitter.
Несколько дней назад на столицей ДНР появился российский флаг. Триколор подняли на здании Народного совета республики 22 августа в честь Дня государственного флага России. На следующий день над городом вновь развивалось полотно Донецкой республики.
Любитель алкомарафонов Петр Порошенко и не думает просыхать. Чем еще, кроме как синькой, объяснить заявление этого клоуна, который пообещал украинцам поднять жовто-блакитный прапор над Донецком. Лучше бы ты молчал, Петя.— Константин Симонов (@ich_Mitra) August 26, 2019
Против Петра Порошенко и его сторонников возбуждено более 10 уголовных дел. Экс-президента подозревают в узурпации власти, давлении на суд, легализации преступных доходов. Расследования в отношении политика инициировал бывший сотрудник администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
Ранее стало известно о выводе Порошенко с Украины 800 миллионов гривен. Об этом сообщил беглый народный депутат Верховной рады, предприниматель Александр Онищенко со ссылкой на заявление американского бизнесмена Сэма Кислина.
Парламентарий заявил, что у него есть и новый компромат на Порошенко, но раскрывать детали отказался. "Давайте я пока оставлю это в тайне. У меня есть определенный козырь", – заверил Онищенко.
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