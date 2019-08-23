"Прогнулся под карателей": напуганный Зеленский пошел на уступки

Отношения президента Украины Владимира Зеленского с участниками так называемой антитеррористической операции в Донбассе сразу не заладились. Теперь глава государства, видимо, пытается угодить военным и заручиться их поддержкой. В ходе волонтерского форума лидер Незалежной анонсировал ряд важных решений.



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