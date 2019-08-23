"Прогнулся под карателей": напуганный Зеленский пошел на уступки

Зеленский прокомментировал слухи о ликвидации министерства
по делам ветеранов. Такие сообщения он назвал "позорными слухами".
Ведомство будет сохранено и получит нового руководителя, заверил украинский
лидер в ходе "Международного волонтерского и ветеранского форума".
"Ждем от вас кандидатуру, которая является авторитетом, и которая действительно может возглавить министерство", – обратился Зеленский к участникам так называемой АТО.
Кроме того, заверил президент Украины, избранная в июле Верховная рада будет делать все возможное для защиты прав участников боевых действий в Донбассе. При офисе главы государства создается совет волонтеров, напомнил Зеленский.
Заигрывания украинского лидера с участниками АТО вызвало весьма негативную реакцию в российских СМИ. "Зеленский снова прогнулся под карателей" – с таким заголовком вышел материал в издании "ПолитНавигатор".
Журналисты напомнили, что ранее после встречи с волонтерами и участниками АТО в окружении Зеленского отказались проводить референдум по вопросу Донбасса. Окончание боевых действий в регионе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского.
Зеленский решил отменить военный парад на День независимости и перечислить 300 млн грн на премии военнослужащим. Это правильно. НО! Почему бы не отменить переезд Администрации в новый Офис и передать вдобавок ещё 300 млн, которые потратят на ремонт этого здания?— Слуга народа (@ZeUkraine) July 9, 2019
Отношения нового главы государства с военными резко обострились после отказа Зеленского проводить традиционный парад по случаю Дня независимости 24 августа. Сэкономленные 300 миллионов гривен президент предложил направить на на премии военнослужащим.
В ответ участники операции в Донбассе пригрозили Зеленскому провести альтернативное шествие. Наблюдатели не исключили, что озлобленные военнослужащие могут свергнуть главу государства.
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