Объявлено о серьезной болезни 41-летнего Зеленского

Владимир Зеленский следует по пути своего предшественника
Петра Порошенко и противоречит собственным обещаниям. Об этом эфире канала
PolitWera на YouTube заявил бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара.
Он не исключил, что Зеленский боится брать на себя инициативу и ждет, когда ее проявит кто-то другой – премьер-министр, глава оборонного ведомства, руководитель МИДа. Состояние главы государства эксперт назвал "детской болезнью". Вторая причина, почему президент до сих пор не начал исполнять предвыборные обещания, может крыться в некомпетентности его команды, предположил бывший дипломат.
Кожара с сожалением констатировал, что у Зеленского все меньше желания разбираться в исторических фактах и реально оценивать свои возможности. "Мне кажется, что вот такое всезнайство с ними может сыграть плохую службу", – сказал Кожара.
Он отметил, что нынешний глава государства идет по пути предшественника, повторяя за ним те же заявления. Хотя во время предвыборной кампании Зеленский заверял, что готов "встречаться хоть с чертом лысым", лишь бы решить наболевшие вопросы.
К сожалению, пока желания встречаться "с чертом лысым" у Зеленского не просматривается, констатировал Кожара. "Вот такие последовательные, по стопам Порошенко, шаги вселяют какое-то разочарование", – сказал бывший дипломат.
Зеленский, пытающийся приравнять «голодомор» к Холокосту выглядит даже омерзительнее Порошенко.— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) August 19, 2019
Напомним, одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было прекращение войны в Донбассе. Однако пока ситуация в регионе остается напряженной. Очередное перемирие, заключенное уже при новом украинском лидере, было быстро нарушено силовиками. Под обстрел вновь попали мирные жители.
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