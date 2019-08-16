Раскрыты подробности тайного послания Путина Зеленскому

Поездка главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова в Киев стала для украинцев настолько громким событием, что ее обсуждают до сих пор. Некоторые уверены: официальная причина визита – открытие филиала издания в столице Незалежной – лишь прикрытие, а на самом деле журналист должен был передать Владимиру Зеленскому секретное послание от Владимира Путина. прочитано 1805 раз У украинской общественности зреет уверенность в том, что президенты России и Украины связываются друг с другом не только по официальным каналам. Дескать, для особо деликатных посланий они могут использовать доверенных людей. Как полагают местные СМИ, роль личного фельдъегеря Владимира Путина выполнил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. ПО ТЕМЕ Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным Путина атаковали после разговора с выскочкой Зеленским Издание "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник сообщило, что известный журналист якобы доставил на Украину неформальное послание, в котором были обозначены границы возможного компромисса по урегулированию ситуации в Донбассе – на какие шаги Россия может пойти на переговорах, а какие для нее категорически неприемлемы. "Очень нужны такие каналы, чтобы сдвинуть мирный процесс с мертвой точки", – заявил аноним. Он признался, что реакции Владимира Зеленского не знает. По его словам, новый президент Украины тоже хочет добиться мира в Донбассе, и единственным камнем преткновения служит позиция стран по наделению республик особым статусом. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 7 Июл 2019 в 10:55 PDT С тем, что Алексей Венедиктов вряд ли бы стал приезжать в Киев лишь для того, чтобы открыть филиал "Эха Москвы", согласен проживающий на Украине российский журналист Федор Клименко. "Разумеется, это только предлог. Главная цель – вероятные переговоры с кем-то", – подчеркнул он. Не исключил Клименко, что Венедиктов мог передать Зеленскому секретное послание от Путина. При этом, считает он, нет ничего удивительного в том, что в роли правительственного курьера выступил главред "Эха Москвы". "Венедиктов обладает особым статусом", – пояснил журналист.

Геннадий Куприянов 16 августа 2019, 10:38 Автор: