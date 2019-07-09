Путин объяснил провокацию Порошенко в Керченском проливе
Оливер Стоун снимает документальный фильм об Украине. В рамках подготовки знаменитый режиссер пообщался с Владимиром Путиным.
Президент России рассказал о своем отношении к политике официального Киева, о провокации в Керченском проливе и возможном будущем Украины, сообщает Life. Отрывок беседы Владимира Путина и Оливера Стоуна опубликовал в своем Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьев.
Глава государства отметил, что экс-лидер Украины Петр Порошенко, видимо, всеми способами пытался удержать власть. "Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения", – высказался Владимир Путин об инциденте в Керченском проливе.
По словам российского лидера, у него основания полагать, что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране, или вовсе отложить выборы. "Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — заявил Владимир Путин. Отметим, что фильм об Украине Оливер Стоун снимает с местным документалистом Игорем Лопатенком. Называется лента "В борьбе за Украину". Фильм будет представлен широкой публике 19 июля на телеканале "Россия 1".
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