Раскрыты детали первого разговора Путина и Зеленского
Владимир Путин обсудил с украинским лидером вопросы урегулирования на юго-востоке Украины. Президент России и Владимир Зеленский говорили также о совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – приводит слова Пескова "Царьград.ТВ".
Стороны обсудили также возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Это первый разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского после избрания нового президента Украины, отмечает ТАСС.
Ранее Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера провести переговоры по деэскалации в регионе с участием лидеров Германии, Франции, США и Великобритании. Президент России напомнил, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.
В то же время, подчеркнул Владимир Путин, переговоры в
"нормандском формате" должны быть хорошо подготовлены. К тому же вернуться
к этому вопросу можно будет только после того, как в Киеве, наконец, сформируется
правительство и пройдут парламентские выборы.
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