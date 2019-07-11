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Политика

Раскрыты детали первого разговора Путина и Зеленского

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Путин поговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе украинской стороны.
прочитано 622 раза

Владимир Путин обсудил с украинским лидером вопросы урегулирования на юго-востоке Украины. Президент России и Владимир Зеленский говорили также о совместной работе по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", – приводит слова Пескова "Царьград.ТВ".

Стороны обсудили также возможность продолжения контактов в "нормандском формате". Это первый разговор Владимира Путина и Владимира Зеленского после избрания нового президента Украины, отмечает ТАСС.

Ранее Владимир Путин прокомментировал предложение украинского лидера провести переговоры по деэскалации в регионе с участием лидеров Германии, Франции, США и  Великобритании. Президент России напомнил, что Москва никогда не отказывалась ни от одного из форматов урегулирования в Донбассе.

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Публикация от Anastasia_Nekrasova91 (@anastasia.nekrasova91)

В то же время, подчеркнул Владимир Путин, переговоры в "нормандском формате" должны быть хорошо подготовлены. К тому же вернуться к этому вопросу можно будет только после того, как в Киеве, наконец, сформируется правительство и пройдут парламентские выборы.

Автор: Андрей Евлампиев11 июля 2019, 19:34
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
400 танков войдут в Киев
О том, реальна ли дислокация 400 российских танков на территории Украины нам рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
— Конечно, можно посчитать имеющиеся у России войска в Южном военном округе, а потом предположить, что они находятся там или сям. Но обнаружить перемещение техники и личного состава наших войск позволяют средства разведки. Над нами летают американские спутники-разведчики, они постоянно мониторят эту ситуацию. Периодически над территорией Украины вдоль наших границ летают их беспилотники. То есть шила в мешке не утаишь.
А раз так, то нужны конкретные доказательства. Ведь настоящая развединформация имеет привязку по времени и координатам. Это неоспоримые факты. Но с этим у Украины всегда проблемы. Одни только заявления. Причем, каждый раз разные.
«СП»: — Помнится, когда начиналась история с ИГИЛ* Путин лично демонстрировал на пресс-конференции спутниковые снимки, обвиняя Турцию в содействии боевикам, которые продавали через ее территорию нефть. И это было убедительно…
— Совершенно верно. То же касается и нашей демонстрации атак на объекты боевиков в Сирии. Там везде были специальные обозначения.
«СП»: — Украинские власти упрекали нас не только в присутствии наших войск на своей территории, но и в том, что Минобороны РФ сосредотачивает силы и средства вблизи границы, но на территории России. Мол, однажды они могут ее перейти и двинуться на Киев…
— Любой военный скажет, что если за границей идут боевые действия с непредсказуемым сценарием, то не держать у границы какие-то подразделения в определенной степени готовности — это фактически преступление. А вдруг эти действия перекинутся на нашу территорию?
Например, украинские националисты не раз заявляли, что они собираются «освободить» территории, которые якобы являются украинскими. На Кубани, в Ростовской области. Также они не скрывали своих агрессивных планов по отношению к Крыму.
Мы помним, как в 2014—2015 годах снаряды залетали прямо в Ростовскую область. И понимаем, что разбираться с ДНР и ЛНР Киев собрался силовым, военным путем. Это может случиться в любой момент. И если там не будет наших войск, эти планы вполне осуществимы.
Но если войска есть, то это все пустой звук.
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