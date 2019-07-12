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Общество

"Доиграется": выходка Зеленского довела украинцев до лютого бешенства

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Еще будучи кандидатом в президенты Украины, Владимир Зеленский заверил, что никакие кортежи с охраной не потревожат жителей Незалежной. Судя по всему, желание передвигаться с максимальным комфортом заставило новоизбранного главу страны пересмотреть свои взгляды в ущерб другим.
прочитано 925 раз

В одном из районов Киева перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Такая выходка довела как водителей, так и пользователей Сети до лютого бешенства.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Образовавшаяся огромная пробка из-за девяти элитных автомобилей на проспекте Григоренко, кажется, никого не оставила равнодушным. По словам жителей столицы, это происходит ежедневно утром и вечером, несмотря на возмущение водителей и пешеходов.

Более того, полицейские выключили светофоры и остановили движение на несколько минут, пишет издание "Обозреватель". Киевляне оставили в соцсетях множество гневных комментариев. "А оно ехало и млело от приветственных гудков его подданных. "Малыш доиграется ведь", "Дорога позора", "Сначала у Зеленского перекрывают дороги, потом начнут перекрывать дыхание", – написали возмущенные юзеры.

Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко вступил в публичное противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты сообщили о начале бунта в украинской столице.

Причиной стали слухи о намерении Владимира Зеленского сменить главу Киева. Вместо Кличко украинский лидер намерен поставить директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

12 июля 2019, 08:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

джигасосок драли в жопу!
Ответить
Надо в статье фамилию Зеленский поменять на путин.
1

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