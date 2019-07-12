"Доиграется": выходка Зеленского довела украинцев до лютого бешенства
В одном из районов Киева перекрыли дорогу для проезда кортежа президента Украины Владимира Зеленского. Такая выходка довела как водителей, так и пользователей Сети до лютого бешенства.
Образовавшаяся огромная пробка из-за девяти элитных автомобилей на проспекте Григоренко, кажется, никого не оставила равнодушным. По словам жителей столицы, это происходит ежедневно утром и вечером, несмотря на возмущение водителей и пешеходов.
Более того, полицейские выключили светофоры и остановили движение на несколько минут, пишет издание "Обозреватель". Киевляне оставили в соцсетях множество гневных комментариев. "А оно ехало и млело от приветственных гудков его подданных. "Малыш доиграется ведь", "Дорога позора", "Сначала у Зеленского перекрывают дороги, потом начнут перекрывать дыхание", – написали возмущенные юзеры.
Ранее стало известно, что мэр Киева Виталий Кличко вступил в публичное противостояние с президентом Украины Владимиром Зеленским. Журналисты сообщили о начале бунта в украинской столице.
Причиной стали слухи о намерении Владимира Зеленского сменить главу Киева. Вместо Кличко украинский лидер намерен поставить директора телеканала "1+1" Александра Ткаченко, связанного с олигархом Игорем Коломойским.
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