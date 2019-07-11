"Загнивание": сдавшему Лукашенко поставили страшный диагноз

Звучащие с каждым днем все громче и громче разговоре о возможной отставке Александра Лукашенко, замечания экспертов о насущных проблемах Белоруссии и рассуждения аналитиков о потенциале включения страны в состав России показывают, что недовольство растет не только среди маргинальных рядов белорусской оппозиции, но и в широких слоях населения. О том, какие претензии люди чаще всего предъявляют политику в своей статье для издания "Белсат" рассказал публицист Александр Класковский.

Александр Лукашенко впервые взошел на Олимп белорусской политической жизни 10 июля 1994 года, напомнил политолог. Его победа на президентских выборах была настоящим триумфом, память о котором значительно поблекла за минувшие 25 лет. Неудивительно, ведь четверть века назад у Батьки был образ эдакого Робина Гуда, который защитит бедных, разгонит номенклатурную мафию, очистит страну от коррупции и вернет порядок.

"В свое время Лукашенко предложил народу негласный контракт: я вам обеспечиваю чарку и шкварку (это было символом благосостояния для простого люда), а вы не лезете в политику", – напомнил Александр Класковский. При этом деньги для страны Александр Лукашенко пообещал брать не из карманов у самих белорусов, а, под разговоры о братской интеграции, в соседней России.

10 июля 1994 года в стране состоялся второй тур президентских выборов. С сильным отрывом от своего главного оппонента – Вячеслава Кебича – победу одержал Александр Лукашенко. pic.twitter.com/Ou4Md8ZZrQ — Шлях Кастрычніка (@HotimskBY) 10 июля 2019 г.

Годы показали, что даже с постоянной экономической подпиткой из-за рубежа Белоруссии не так-то просто стать экономически благополучной страной. Международные эксперты ставят стране и ее руководству неутешительные диагнозы – если не проводить необходимые реформы, то экономический рост не превысит отметки в полтора-два процента в год. Если же прекратит свою финансовую помощь Россия, то и этот показатель окажется недостижим.

"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС", – предупредил Александр Класковский.

Он подчеркнул, что уже сейчас в Польше и странах Прибалтики заработки выше чем в Белоруссии в два с половиной – три раза. Еще одну угрозу эксперт видит в желании России провести интеграцию с Белоруссией. Дескать, Александр Лукашенко так долго заигрывал с рассказами о братских отношениях между двумя странами, что теперь настала пора претворить в жизнь хоть что-то из его обещаний.

25 лет назад Лукашенко избрали президентом pic.twitter.com/v7DQxeRytL — Чай з варэннем (@belteanews) 10 июля 2019 г.

"Эпоха же Лукашенко, который так эффектно начинал, может войти в учебники как типичный пример загнивания, деградации авторитарной власти, каким бы харизматичным ни был вождь", – поставил страшный диагноз президенту Белоруссии Александр Класковский. Напомним, ранее эксперты высказывали мнение, что углубление процессов интеграции в рамках Союзного государства фактически означает отставку Александра Лукашенко и новый этап в истории белорусской государственности.

Отметим, пользователи Сети к подобному диагнозу отнеслись неоднозначно. В частности, его критики уверены, что так и будет. Дескать, Александру Лукашенко не долго осталось сидеть в кресле президента, а после его времена граждане будут вспоминать как страшный сон. Другие же считают, что недостатки жизни в Белоруссии сильно преувеличены, да и сам Батька так просто свой пост не оставит.

Более того, некоторые пользователи Сети и вовсе считают, что списывать со счетов Александра Лукашенко пока рано. "Столько лет крутить динамо и России и Западу, флиртовать и отталкивать по очереди, брать со всех бонусы и никому не давать. И ведь работает!", – оценил автор Telegramканала ЪЪ политическую гибкость президента Белоруссии. Его восхищение вызвал также тот факт, что белорусский лидер, кажется, решил не ограничиваться двумя сторонами и обратил свое внимание на еще одного крупного игрока на международной арене – Китай.