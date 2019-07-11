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Политика

"Загнивание": сдавшему Лукашенко поставили страшный диагноз

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Звучащие с каждым днем все громче и громче разговоре о возможной отставке Александра Лукашенко, замечания экспертов о насущных проблемах Белоруссии и рассуждения аналитиков о потенциале включения страны в состав России показывают, что недовольство растет не только среди маргинальных рядов белорусской оппозиции, но и в широких слоях населения. О том, какие претензии люди чаще всего предъявляют политику в своей статье для издания "Белсат" рассказал публицист Александр Класковский.
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Александр Лукашенко впервые взошел на Олимп белорусской политической жизни 10 июля 1994 года, напомнил политолог. Его победа на президентских выборах была настоящим триумфом, память о котором значительно поблекла за минувшие 25 лет. Неудивительно, ведь четверть века назад у Батьки был образ эдакого Робина Гуда, который защитит бедных, разгонит номенклатурную мафию, очистит страну от коррупции и вернет порядок.

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Лукашенко призвал ускорить интеграцию Белоруссии и России

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"В свое время Лукашенко предложил народу негласный контракт: я вам обеспечиваю чарку и шкварку (это было символом благосостояния для простого люда), а вы не лезете в политику", – напомнил Александр Класковский. При этом деньги для страны Александр Лукашенко пообещал брать не из карманов у самих белорусов, а, под разговоры о братской интеграции, в соседней России.

Годы показали, что даже с постоянной экономической подпиткой из-за рубежа Белоруссии не так-то просто стать экономически благополучной страной. Международные эксперты ставят стране и ее руководству неутешительные диагнозы – если не проводить необходимые реформы, то экономический рост не превысит отметки в полтора-два процента в год. Если же прекратит свою финансовую помощь Россия, то и этот показатель окажется недостижим.

"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от соседних, не самых богатых, стран ЕС", – предупредил Александр Класковский.

Он подчеркнул, что уже сейчас в Польше и странах Прибалтики заработки выше чем в Белоруссии в два с половиной – три раза. Еще одну угрозу эксперт видит в желании России провести интеграцию с Белоруссией. Дескать, Александр Лукашенко так долго заигрывал с рассказами о братских отношениях между двумя странами, что теперь настала пора претворить в жизнь хоть что-то из его обещаний.

"Эпоха же Лукашенко, который так эффектно начинал, может войти в учебники как типичный пример загнивания, деградации авторитарной власти, каким бы харизматичным ни был вождь", – поставил страшный диагноз президенту Белоруссии Александр Класковский. Напомним, ранее эксперты высказывали мнение, что углубление процессов интеграции в рамках Союзного государства фактически означает отставку Александра Лукашенко и новый этап в истории белорусской государственности.

Отметим, пользователи Сети к подобному диагнозу отнеслись неоднозначно. В частности, его критики уверены, что так и будет. Дескать, Александру Лукашенко не долго осталось сидеть в кресле президента, а после его времена граждане будут вспоминать как страшный сон. Другие же считают, что недостатки жизни в Белоруссии сильно преувеличены, да и сам Батька так просто свой пост не оставит.

Более того, некоторые пользователи Сети и вовсе считают, что списывать со счетов Александра Лукашенко пока рано. "Столько лет крутить динамо и России и Западу, флиртовать и отталкивать по очереди, брать со всех бонусы и никому не давать. И ведь работает!", – оценил автор Telegramканала ЪЪ политическую гибкость президента Белоруссии. Его восхищение вызвал также тот факт, что белорусский лидер, кажется, решил не ограничиваться двумя сторонами и обратил свое внимание на еще одного крупного игрока на международной арене – Китай.

Автор: Геннадий Куприянов11 июля 2019, 10:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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