Москва стала главной мировой площадкой для межпарламентского диалога

В понедельник, 1 июля, в российской столице начал работу II Международный форум "Развитие парламентаризма". Интерес к мероприятию во всем мире продолжает расти: в этом году в его работе участвуют более 800 законодателей и экспертов из 132 государств, в том числе 41 спикер национальных парламентов. Форум проводится по инициативе Госдумы.



Международный форум "Развитие парламентаризма" становится авторитетной площадкой для обмена лучшими законодательными практиками и опытом парламентской работы, широкой платформой для диалога разных стран, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии первого пленарного заседания в рамках мероприятия.



По его словам, через конструктивный диалог и обсуждение актуальной повестки законодатели не только находят взаимопонимание, но и развивают парламентаризм, повышают эффективность взаимодействия в сфере обеспечения международной безопасности, защиты экологии, в борьбе с бедностью и неравенством, противодействии терроризму и наркотрафику.

Террористическую активность председатель нижней палаты назвал основной угрозой мировой безопасности, от которой не застрахована ни одна страна. Бороться с этим вызовом можно только сообща, уверен Володин. Он призвал отказываться от двойных стандартов, лишать террористов идеологической почвы и финансовой подпитки.

"Парламентарии должны способствовать решению проблем, помогать в политическом и социально-экономическом восстановлении государств, пострадавших от терроризма, прежде всего Сирии", – обратился спикер Госдумы к гостям форума.

Подрыв международного права и институтов также угрожает мировой стабильности и безопасности стран, подчеркнул Володин. Председатель нижней палаты напомнил о вмешательстве США в дела других стран, о силовом и экономическом давлении на тех, кто отстаивает свой путь развития и опирается на национальные традиции. В итоге напряжение в мире растет, посетовал спикер.

"Насильственный экспорт демократии приведут к демонтажу всей системы международного права. Если пойдем по такому пути, мир ждут серьезные потрясения. Нужно сделать все, чтобы такое не произошло", – подчеркнул Володин.

На II Международном форуме "Развитие парламентаризма" присутствуют представители 132 стран, представляющие разные традиции и культуры. "Наш форум дает возможность свободно общаться, высказывать свои взгляды", – обратился спикер Госдумы к участникам мероприятия.

Володин указал на важность такого подхода во всех межпарламентских организациях. Он напомнил о недавнем принятии Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о гарантиях прав национальных делегаций.

"В парламенте должны обсуждаться любые вопросы, голос меньшинства и их права должны быть защищены", – подчеркнул председатель нижней палаты.

Он призвал коллег-законодателей определить приоритеты, среди которых формирование модельного законодательства, сближение правовых систем для противодействия терроризму, наркотрафику и незаконной миграции. Так, из-за различий в законах и отсутствия единых списков террористических организаций экстремистам удается уходить от ответственности, указал спикер Госдумы.

Все большее значение в мировой повестке приобретает вопрос защиты цифрового суверенитета, сказал Володин. Он напомнил об угрозе хакерских атак на банковский сектор, объекты инфраструктуры, в том числе энергетической, о вмешательстве в избирательные кампании. Спикер призвал коллег-законодателей работать над обеспечением цифрового суверенитета своих стран.

Важно также разработать законодательную базу в сфере цифровой экономики, сделать эту тематику одним из главных направлений межпарламентского сотрудничества, отметил Володин. "Это прорывные технологии, призванные улучшить жизнь наших граждан", – подчеркнул Володин.

В рамках форума "Развитие парламентаризма" цифровой экономике будет уделено особое внимание. "В современном мире законодателям нужно действовать на опережение, создавать правовую базу, чтобы мы в дальнейшем могли обмениваться опытом. Это возможно только на условиях равного диалога в рамках межпарламентского сотрудничества", – сказал председатель нижней палаты.

Говоря об общении законодателей разных стран, спикер Госдумы напомнил о новых форматах. Один из них – Совещание спикеров парламентов Евразии. В этом году мероприятие пройдет в четвертый раз. Востребована и конференция по безопасности и межрегиональному сотрудничеству, отметил Володин.

"Уверен, форум "Развитие парламентаризма" внесет вклад в укрепление сотрудничества. Желаю участникам форума плодотворного сотрудничества и работы", – заключил спикер Госдумы.

После первого пленарного заседания начнут работы тематические секции и круглые столы. Парламентарии из разных стран обсудят роль законодателей в обеспечении мировой безопасности, правовые решения для развития цифровой экономики, экологическую повестку, борьбу с так называемыми фейковыми новостями и другие актуальные вопросы современности.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве с 1 по 3 июля. Масштабное мероприятие инициировано Госдумой.

Интерес иностранных гостей к форуму растет. В прошлом году его посетили 19 спикеров, своих представителей направили 96 стран. В этом – 41 спикер, более 800 парламентариев и экспертов из 132 двух государств, делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.

В частности, на форум прибыл глава Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп, председатель Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерсон, глава Межпарламентского союза Габриэла Куэвас Баррон и другие законодатели. Освещают работу форума более 400 российских и иностранных журналистов.

В центре внимания участников мероприятия – актуальные вопросы международной безопасности, экологическая повестка, молодежная политика, развитие цифровой экономики, межпарламентского сотрудничества. Во второй день работы форума, 2 июля, в его рамках пройдет межпарламентская конференция "Россия-Африка".

На полях мероприятия состоятся двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателями парламентов зарубежных стран. Заключительное пленарное заседание II Международного форума "Развитие парламентаризма" состоится 3 июля.