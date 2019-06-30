Иностранные делегации прибывают на форум "Развитие парламентаризма"

С 1 по 3 июля в Москве пройдет Международный форум "Развитие парламентаризма". 29-30 июня в российскую столицу прибывают делегации со всего мира. Как отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, в Москве ждут представителей из 131 страны.



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