"Отыгранный материал": Порошенко закатил истерику после удара в спину от Зеленского
Настоящая буря поднялась в политических сферах Украины, стоило Владимиру Зеленкому предложить хотя бы обсудить возможность снять экономическую блокаду Донбасса и перестать пытаться уморить голодом местное население. Президента моментально нарекли предателем интересов страны. Самым яростным обличителем нынешнего украинского лидера стал его предшественник Петр Порошенко.
"Истерика, которая началась в связи с провалом Порошенко на выборах, выливается в абсолютно наглые заявления деятелей действующего правительства, спикера Верховной рады и, наконец, самого проигравшего кандидата", – цитирует РИА ФАН депутата Госдумы Константина Затулина.
С момента государственного переворота на Украине сформировался целый костяк националистов и политиков, которые бьются за их симпатии, для чего продвигают все более и более радикальные идеи. "И поражение на выборах президента в этом году восприняли, напротив, как повод выдвижения дополнительных условий и требований", – уверен Константин Затулин.
"Они сейчас испуганы перспективой изменения курса. И мобилизуются для того, чтобы противостоять любым поползновениям, предложениям, которые связаны со снятием тех или иных отягчающих ситуаций на востоке Украины", – добавил парламентарий.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что на слова Петра Порошенко и вовсе не стоит обращать никакого внимая. "Порошенко – отыгранный политический материал. На все, что он говорит, может сам себе и отвечать. Ни Зеленский, ни кто-либо еще не обязаны давать Порошенко никаких разъяснений. Все разъяснения ему дал украинский народ, который отправил его в политическое небытие", – цитирует его RT.
Мирный процесс, если он будет запущен, начнется не благодаря, а вопреки всей деятельности Петра Порошенко. "Все, что он хотел сказать, уже было сказано. На мой взгляд, из того тупика, в который он завел ситуацию, нет простых выходов. И, безусловно, снятие экономической блокады не является выходом. Но как первый шаг это стоит приветствовать", – подчеркнул Владимир Брутер.
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