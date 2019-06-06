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Политика

Новый срок Путина привел в ужас американцев

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Новый срок Владимира Путина на посту президента не предусмотрен. И спекуляции американских изданий на эту тему не имеют под собой оснований.
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Публикации американских СМИ по поводу нового срока Владимира Путина прокомментировал глава МИД России. По словам Сергея Лаврова, такие спекуляции появляются из-за того, что авторы не располагают достоверными данными. "В Союзном договоре нет ничего, что могло бы подвести к спекуляциям о том, что его цель – вывести кого-то на "президентский трон", – заявил чиновник.

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Названы условия встречи Путина с Зеленским

По версии американского издания Bloomberg, в Москве якобы рассматривают варианты нового срока Путина и долгосрочного сохранения его власти. Один из вариантов, по мнению авторов статьи – принуждение Белоруссии к объединению с Россией. Путин при этом становится главой нового государства. Ссылается издание на "источники, близкие к Кремлю".

Как отметил Лавров, поводом для рассуждений о новом сроке Путина становится недостаток информации. Переговоры по интеграции России и Белоруссии продолжаются, но вице-премьеры двух стран, их ведущие, не выходят каждый день к прессе с заявлениями.

Владимир Путин впервые был избран президентом в 2000 году. Его четвертый срок заканчивается в 2024-м. Что касается сообщений американской прессы о новом сроке Путина, они не имеют отношения к тому, что реально обсуждается в Кремле, отреагировал на статью пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Глава государства о своих планах пока не распространяется, пишет URA.ru.

Автор: Андрей Евлампиев6 июня 2019, 12:09
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Как Путин открыл Крымский мост

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