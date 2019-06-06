"Предательство!": Порошенко пошел в атаку на Зеленского
Владимир Зеленский предал "память тех, кто умер за свободу Украины". С таким заявлением выступил на своей странице в Facebook экс-президент Петр Порошенко. Бывшего лидера обеспокоила информация с заседания трехсторонней контактной группы в Минске.
Украинская сторона на встрече в белорусской столице заявила, что Киев готов в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении Донецкой и Луганской народных республик. Порошенко позволил себе удивиться, на каком основании сделаны подобные заявления и от кого получены директивы.
"Реализация российского сценария в Донбассе – это предательство национальных интересов нашего государства и памяти тысяч украинских патриотов. Тех, кто умер за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" – написал бывший украинский президент.
Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил в эфире НСН, что у жителей Донбасса хотят забрать имущество. Таким образом противники Зеленского попытаются подорвать его авторитет.
В Москве скептически отнеслись к заявлениям Владимира Зеленского о том, что Киев готов к диалогу с Россией и о приверженности минским соглашениям. В Совете Федерации напомнили, что он продолжает обвинять Россию в причастности к обострению ситуации в Донбассе, передает телеканал "360".
Тем временем Порошенко стоит на своем. Он потребовал, чтобы Владимир Зеленский публично ответил, на каком основании дал такие директивы делегации Украины в Минске, сообщает RT.
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