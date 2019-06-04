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Политика

В США раскрыли детали подлого удара по России

Фото: www.globallookpress.com
Конгресс США обнародовал детали новых санкций против главного проекта президента России Владимира Путина "Северный поток – 2". Подлый удар ждет не только тех, кто строит трубопровод, но и тех, кто помогает в этом. 
прочитано 600 раз

Документ, о котором идет речь, еще предстоит принять. Эксперты отмечают: если учитывать позицию американского президента Дональда Трампа, то санкции, вероятнее всего, будут введены.

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Уточняется, что под них попадут компании, которые занимаются прокладкой труб газопровода на глубине 100 футов и ниже. Трудности будут и у иностранцев, которые в любом виде содействовали этим компаниям в строительстве "Северного потока – 2".

По данным издания "Обозреватель", в качестве наказания должностным лицам и основным акционерам будут отказывать в выдаче американских виз. Cчета и активы попавших под санкции персон окажутся под угрозой блокировки.

Ранее стало известно, что Петр Порошенко получил удар от Ангелы Меркель. Канцлер Германии отказалась поддерживать его позицию по "Северному потоку".

Президент Украины решил заручиться поддержкой фрау Меркель перед вторым туром выборов и полетел в Берлин. Там он намеревался склонить руководство Германии к отказу от строительства второй нитки трубопровода "Северный поток". Незалежная выступает против этого проекта, который поставит крест на транзите российского газа в Европу через ее территорию.

4 июня 2019, 08:10

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спасибо тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/K8Y6CA7 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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