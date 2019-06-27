Россия и Молдавия активизируют межпарламентское сотрудничество
Посещение России – первый официальный визит для Гречаный в
качестве спикера молдавского парламента. Этот факт отметил в беседе со своей
коллегой спикер Госдумы. "Вы приехали к своим друзьям в Россию, которая
искренне и много делает для того, чтобы в Республике Молдова был мир и
процветание", – сказал Володин.
Через парламенты народы общаются друг с другом, поэтому крайне важно, чтобы у законодателей двух стран выло взаимопонимание, подчеркнул председатель нижней палаты. Он выразил надежду, что укрепление межпарламентского взаимодействия придаст импульс сотрудничеству Москвы и Кишинева в целом.
Володин напомнил, что долгое время между законодательными органами двух стран отсутствовал диалог, что вредило обеим сторонам. Он призвал свою молдавскую коллегу обсуждать актуальные вопросы в отношениях России и Молдавии.
В свою очередь Зинаида Гречаный поблагодарила Россию за поддержку, которую она оказала Молдавии в ходе недавнего политического кризиса в республике. Сотрудничество должно развиваться не только между парламентами в целом, но и на уровне фракций, а также в рамках недавно заработавшей межправительственной комиссии, сказала законодатель.
По ее словам, многое для развития отношений Москвы и Кишинева делают президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон.
Вопросов для обсуждения у двух стран накопилось действительно немало. Один из них – энергетический. Гречаный выразила уверенность, что общими усилиями Россия и Молдавия договорятся о поставках газа через Украину.
Крайне важен для Кишинева и доступ своих товаров на российский рынок сбыта, подчеркнуал глава республиканского парламента. "Надо, чтобы эти товары продвигались свободно, не по каким-то спискам. Самое главное, чтобы было качество, и это в наших интересах", – отметила законодатель.
После переговоров с Вячеславом Володиным Зинаида Гречаный выступила на пленарном заседании нижней палаты. Обращаясь к российским парламентариям, политик констатировала, что сбой в отношениях двух стран почти преодолен.
По ее словам, Россия и Молдавия должны укреплять сотрудничество в энергетике и сфере инвестиций, а также вместе работать над решением вопроса Приднестровья в интересах людей по обеим берегам Днестра. Также Гречаный призвала укреплять взаимодействие Москвы и Кишинева в культурной и образовательной сферах, выстраивать диалог по вопросу защиты молдавских трудовых мигрантов.
В конце выступления политик поблагодарила депутатов Госдумы за сотрудничество.
Кресло спикера парламента Молдавии Зинаида Гречаный заняла в начале июня. Это произошло после формирования коалиции между поддерживающей президента Игоря Додона Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM в составе партий "Действие и солидарность" и "Платформа Достоинство и Правда".
Международное сотрудничество – один из приоритетов в деятельности Госдумы седьмого созыва. Законодатели периодически встречаются с зарубежными коллегами, активно участвуют в работе международных форумов и конференций, помогают налаживать связи между странами. Успехи в межпарламентском сотрудничестве эксперты называют одним из главных достижений нынешнего депутатского корпуса.
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