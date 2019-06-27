Порошенко дерзко пригрозил России санкциями
Петр Порошенко из президента Украины превратился в лидера партии "Европейская солидарность", которая только претендует на места в новом парламенте, но "войну" с Россией не прекратил. Агрессивные высказывания в адрес восточного соседа и раньше держали рейтинг политика на плаву, и в том, что он вернулся к ним в преддверии досрочных выборов в Верховную раду, нет ничего удивительного.
На этот раз Порошенко решил пригрозить: осуществлять транзит российского газа в Европу по-прежнему придется через территорию Украины. Дескать, выключить столь нестабильный элемент из схемы поставок не получится из-за проблем со строительством "Северного потока – 2". А уж о том, чтобы такие проблемы возникли, позаботятся США.
"Важный шаг Вашингтона, где на уровне комитета иностранных дел палаты представителей конгресса США поддержали перспективу санкций против "Северного потока – 2", – написал Порошенко в Facebook. Интересно то, как он трактует желание американских властей затормозить строительство прямого газопровода из России в Евросоюз.
РИА Новости: "Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток-2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество".— Голос Мордора (@spacelordrock) 8 июня 2019 г.
Немедленно на "Миротворец".
Эксперты в один голос говорят, что США навязывают европейцам поставки своего дорогого сжиженного газа и совсем не рыночными методами борются с конкурентами, а также пытаются ударить по экономической независимости России. А у Порошенко иной взгляд на происходящее. По его словам, друзья Украины борются против "коварных намерений Кремля подорвать экономическую безопасность Европы".
"Взять в газовую осаду ни Украину, ни ЕС у Москвы не выйдет!" подчеркнул Порошенко.
Политик добавил: за пять лет, что он находился у власти, был достигнут высокий уровень стратегического партнерства Киева и Вашингтона. Впрочем, аналитики с ним не согласны. По их мнению, американские власти используют Украину как своеобразный таран, причем не только против России, но и против стран Евросоюза. При этом Петр Порошенко не раз высказывался о европейском пути страны, которую возглавлял.
Певец выступил с заявлением
Суд встал на сторону экс-супруги сатирика
Телеведущая расставила точки над i
Герцог Кембриджский готов подержать наследников
Популярные темы форума
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему хохлушкам нельзя верить...
Но это не призидент в Грузии
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Вам нравится женщины за рулём?
Мачеха подкатывает к моему парню.
мне нравится русские мужчины!
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Марина Хлебникова похудела и постарела
муж не разрешает худеть
Алибасов всех обманул?
Влюбилась в парня подруги
Как вам презик Зеленский?
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
Ужасная медицина в России
Когда пьяный поднимает руку
Родители выдают замуж
Не дает деньги на шоппинг
Как вернуть страсть?
хочу попробовать с МЖМ
Обвисла грудь
Большие соски что делать?
Переписки с бывшей
Подруга эгоистка
Сестры Хачатурян