Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook радостное сообщение о решении американских властей поддержать санкции против проекта "Северный поток – 2". Он отметил, что транзит российских энергоносителей в Европу по-прежнему придется осуществлять через украинскую территорию.

Петр Порошенко из президента Украины превратился в лидера партии "Европейская солидарность", которая только претендует на места в новом парламенте, но "войну" с Россией не прекратил. Агрессивные высказывания в адрес восточного соседа и раньше держали рейтинг политика на плаву, и в том, что он вернулся к ним в преддверии досрочных выборов в Верховную раду, нет ничего удивительного.

На этот раз Порошенко решил пригрозить: осуществлять транзит российского газа в Европу по-прежнему придется через территорию Украины. Дескать, выключить столь нестабильный элемент из схемы поставок не получится из-за проблем со строительством "Северного потока – 2". А уж о том, чтобы такие проблемы возникли, позаботятся США.

"Важный шаг Вашингтона, где на уровне комитета иностранных дел палаты представителей конгресса США поддержали перспективу санкций против "Северного потока – 2", – написал Порошенко в Facebook. Интересно то, как он трактует желание американских властей затормозить строительство прямого газопровода из России в Евросоюз.

РИА Новости: "Глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку проекта "Северный поток-2" и призвал вернуть Россию в международное сообщество".



Немедленно на "Миротворец". — Голос Мордора (@spacelordrock) 8 июня 2019 г.

Эксперты в один голос говорят, что США навязывают европейцам поставки своего дорогого сжиженного газа и совсем не рыночными методами борются с конкурентами, а также пытаются ударить по экономической независимости России. А у Порошенко иной взгляд на происходящее. По его словам, друзья Украины борются против "коварных намерений Кремля подорвать экономическую безопасность Европы".

"Взять в газовую осаду ни Украину, ни ЕС у Москвы не выйдет!" подчеркнул Порошенко.

Политик добавил: за пять лет, что он находился у власти, был достигнут высокий уровень стратегического партнерства Киева и Вашингтона. Впрочем, аналитики с ним не согласны. По их мнению, американские власти используют Украину как своеобразный таран, причем не только против России, но и против стран Евросоюза. При этом Петр Порошенко не раз высказывался о европейском пути страны, которую возглавлял.