Паникующий Порошенко побежал на поклон к Зеленскому
Накануне Верховный суд Украины встал на сторону Зеленского,
который распустил Раду и назначил внеочередные выборы депутатского
корпуса на конец июля. По мнению киевского адвоката Татьяны Монтян, вердикт
судей – "заслуга" Порошенко.
Юрист полагает, что экс-президент дал команду подконтрольным судьям поддержать решение Зеленского. Если Порошенко будет ждать, то часть его электората может переманить на свою сторону музыкант Святослав Вакарчук и его партия "Голос", уверена Монтян. Она утверждает, что Вакарчука поддерживает олигарх Игорь Пинчук и американский финансист Джордж Сорос.
"Представляете, какие чувства испытывал Порошенко – он вынужден дать своим судьям команду все-таки поддержать Зеленского и идти на выборы в Верховную раду 21-го июля!" – заявила в своем видеоблоге киевский адвокат.
Последнее время Петр Порошенко все чаще выступает с примирительными заявлениями в адрес Зеленского. Экс-президент в недавнем эфире на одном из телеканалов гарантировал, что сделает все возможное для помощи новому лидеру Незалежной. Более того, в окружении Порошенко решили отказаться от критики Зеленского.
Сразу понятно, что Порошенко накатил грамм 200 ) pic.twitter.com/dWgMOBIPnx— Верещагин П. А. (@pav_vereschagin) 16 июня 2019 г.
Создается впечатление, что потерпевший сокрушительный разгром на выборах экс-президент подлизывается к новому руководству страны. Против Порошенко возбуждено уже пять уголовных дел, перед ним стоит реальная перспектива тюремного заключения.
Бывшего главу государства обвиняют в госизмене, узурпации судебной власти, коррупции, отправке моряков в Керченский пролив в ноябре прошлого года. В таких условиях Порошенко пытается заручиться поддержкой Зеленского и обеспечить хотя бы собственную безопасность и иммунитет.
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