Паникующий Порошенко побежал на поклон к Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко, в отношении которого возбудили пять уголовных дел, изо всех сил старается понравиться новому главе государства Владимиру Зеленскому. Бывший лидер Незалежной бросился помогать недавнему сопернику, преследуя корыстные интересы.



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