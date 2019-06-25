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Политика

Раскрыт план бегства Порошенко в Европу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассматривает различные варианты побега из своей страны, где ему грозит уголовное преследование. Согласно плану, все должно выглядеть так, будто политик служит интересам страны, а не скрывается от правосудия.

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Слухи о бегстве Петра Порошенко с Украины поползли давно. Стоило политику с треском проиграть второй тур выборов президента, как вокруг него стали сгущаться тучи. О том, что он нечист на руку и наживается на бедах простых людей, заговорили открыто и громко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Дошло до того, что в отношении Порошенко возбудили несколько уголовных дел. Пока он пытается попасть в Верховную раду во главе своей партии "Европейская солидарность". Однако в случае провала инициативы депутатская неприкосновенность политику не светит. И тогда придется всерьез задуматься о том, чтобы удрать за границу.

Предусмотрительный Петр Порошенко уже рассматривает различные варианты бегства, сообщает сайт ТВ Центр. По информации издания Elise Journal, он намерен создать общественную организацию, штаб-квартира которой расположится в Бельгии или Великобритании. Туда и переместится экс-президент. Все будет выглядеть так, будто он отстаивает интересы Украины, а не скрывается от правосудия.

Напомним, что Петра Порошенко обвиняют в госизмене, отмывании средств, неуплате налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и попытке узурпации судебной власти. Каждое дело выделено в отдельное производство.

Эксперты пока не берутся рассуждать, насколько реальны перспективы того, что расследование по каждому из них дойдет до логического финала. Судя по всему, многое зависит от того, какое влияние останется в руках у политика к тому моменту.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2019, 14:36
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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комментарии

Ответить:

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Гость
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