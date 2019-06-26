"Очень большое недоразумение": Зеленского прилюдно унизили
Как и предсказывали эксперты, чем дольше Владимир Зеленский будет у власти, тем больше у него появится противников. Одним не нравится, что политик "разрушает наследие предшественника", другие, наоборот, критикуют его за повторение пути Петра Порошенко. Что бы ни делал бывший шоумен, на Украине найдется политическая сила, которая назовет это предательством национальных интересов.
Среди критиков главы Незалежной оказался писатель Сергей Жадан. "Мне не нравится новый президент", – заявил он в интервью газете "Украинская правда" и добавил, что никаких иллюзий относительно бывшего шоумена у него не было. Свою позицию писатель озвучивал публично и прилагал немало усилий, чтобы на выборах победил Порошенко. Однако она досталась Зеленскому.
"Для меня это действительно очень большое недоразумение – то, что этот человек стал президентом Украины", – заявил Жадан.
По его мнению, Владимир Зеленский является отличным примером человека, попавшего не на свое место. Писатель пошутил: мол, чем дольше новый президент Украины будет занимать свою должность, тем больше после него придется ремонтировать бытовой техники. Дескать, даже в таком вопросе глава государства некомпетентен.
Владимира Зеленского поддержали большинство избирателей, а украинские пользователи Сети продолжают восхищаться его умом, красотой и политическим чутьем. Однако не стоит верить картине, которая складывается после погружения в интернет, уверен Жадан.
"Еще люди любят смотреть видео из зоопарков, где панду показывают. Эти забавные, мимишные панды собирают миллионы лайков и очень хорошие комментарии. А еще люди любят смотреть видео катастроф, цунами, пожары... Они много чего любят", – заметил писатель.
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