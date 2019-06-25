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Политика

Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Граждане Украины верили, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация в стране улучшится. Однако спустя месяц надежды так и не оправдались. По словам жителей, в Незалежной продолжаются бесчинства.
прочитано 1243 раза

Несколько дней назад в центре Одессы группа активистов напала на медработников, которые оказывали помощь пожилой женщине. Поводом для потасовки стало то, что фельдшер говорил на русском языке.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Его жестоко избили, а пациентку с подозрением на инфаркт доставили в больницу позже необходимого. Как отмечает "Политнавигатор", полицейские равнодушно следили за дракой. 

Журналист Игорь Плисюк был возмущен поведением активистов и правоохранителей. "И вы мне будете говорить, что времена сменились вместе с президентом?" – написал он в своей колонке. Репортер добавил, что даже при Петре Порошенко "не было такой гнусности".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что президент Украины не получил приглашения на саммит "Большой двадцатки" в Японии. Судя по всему, зарубежные лидеры пока не считают Владимира Зеленского достойным собеседником, хотя события в Донбассе активно обсуждаются в западной прессе.

Автор: Полина Крылова25 июня 2019, 08:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Пилигрим
Ответить
Троянский Конь. Из к/ф. "Элен Троянская".
<цензура>=bL_jGta5xnY

П.С.
Является ли Биометрия и Лазерные Банкоматы подарками запада наивному русскому народу.
Да является. Это чисто Западный проект Иллюминатов Масонов.
Они как бы наблюдают смогут ли Русичи разломать банкоматы (ГОВОРЯЩАЯ ИКОНА ЗВЕРЯ) и переплавить их на металлолом, или примут Троянского Коня и станут такими же Зомби как западные люди.

Иллюминаты
Иллюмина́ты (нем. Illuminatenorden, от лат. illuminati), или просвещённые (от лат. illuminatus, озарённый, просветлённый, просвещённый), — в разное время название различных объединений (орденов, братств, сект, обществ)...

Масоны и иллюминаты – группы людей, которые объединены философскими и мистическими идеями мирового господства.

Святые: Почти весь русский народ примет печать 666
Большинство людей с голодухи примут от антихриста печать, очень мало кто не пожелает. ... - «Русский народ почти весь примет печать антихриста, какие это страшные слова. При антихристе не будет благодати, останется только семь храмов и горсточка истинно верующего народа (около 5 – 6 тыс. человек). Читать ещё
<цензура>

Русский народ почти весь примет печать антихриста, как и мир
Русские люди станут Киборгами
<цензура>=ZMLJ-Ds5W4Y

К.Н. Леонтьев с горечью писал в конце XIX века:

«... Через какие-нибудь полвека, не более, русский народ из народа "богоносца" станет мало-по-малу и сам того не замечая, "народом-богоборцем", и даже скорее всякого другого народа, быть может. <цензура>, действительно, он способен во всем доходить до крайностей... Евреи были гораздо более нас, в свое время, избранным народом, <цензура> они тогда были одни во всем мiре, веровавшие в Единого Бога, и однако, они же распяли на кресте Христа, Сына Божия, когда Он сошел к ним на землю... ... Русское общество, и без того довольно эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и – кто знает? – подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, – и мы, неожиданно, лет через 100 каких-нибудь, из наших государственных недр, сперва безсословных, а потом безцерковных или уже слабо-церковных, – родим того самого антихриста, о котором говорит епископ Феофан вместе с другими духовными писателями» (К.Н. Леонтьев. "Над могилой Пазухина". 1891. Цит. по: К.Н. Леонтьев. "Восток, Россия и Славянство". М., 1996. С. 678-685).

«Он [антихрист] царствует в советский период в лице семи "голов" – генеральных секретарей – возглавителей партии большевиков, потом исчезает с политической сцены и вновь выходит восьмым "из бездны" уже с сатаной внутри. Его оружие богохульство и диктаторская власть... Система принуждения имеет явные черты социализма, т. е. полная национализация и объявление всего собственностью "вождя" с его партией. Только в таком случае есть возможность одним разрешить продавать и покупать и запретить это неугодным. Это именно так происходило с 1932 г. и далее, когда было объявлено строительство атеистического социализма, и для успешного проведения этого в жизнь введена была карточная социалистическая система с отменой денежного оборота. Вступившие в строительство этого царства сатаны получали карточку на продовольствие. Противящиеся же этому не получили ее и кончили голодной смертью в числе десятка с лишним миллионов. И никакой видимой печати не ставилось, но все подчинившиеся стали новыми людьми, чадами "ЗВЕРЯ" – гомосоветикусами...»

«Учение об Антихристе, как о еврейском Мессии восседающем в восстановленном храме в Иерусалиме, не является общепризнанным у нас в Православной Церкви... Мнение о том, что Антихрист будет восседать именно в восстановленном древнем иерусалимском храме, это чистое заблуждение или "иудейския бредни", которые сами основаны лишь на тщетных надеждах "богоборных Иудеев". На самом же деле под храмом Божием (2 Фес. 2: 4) следует понимать не Иерусалимский храм, а вообще христианскую церковь...

Поэтому мнение Константина Леонтьева о том, что Антихрист родится и придет к власти в России, можно также считать церковным и православным...». Гог и Магог – это Россия; «согласно моих толкований, – пишет Мазуркевич, – Антихрист приходит к власти в России, а точнее в восстановленном СССР, и потом уже идет войной на Израиль, в то время как в толковании Михаила Назарова все будет прямо наоборот...». «В этом, собственно, и заключается духовная миссия Третьего Рима, что православные русские люди в самом конце мiровой истории должны передать свою православную веру евреям...».

«Никакого "иудейского плана по захвату мiра", насколько я знаю, в Талмуде нет. Такой план находится в "Протоколах Сионских Мудрецов", которые являются фальшивкой и к иудеям никакого отношения не имеют. Впрочем, об этом спросите лучше у самого Михаила Назарова. Он – большой эксперт в подобного рода вопросах и вам это подтвердит».
<цензура>
Гость
Ответить
Пилигрим
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ... В Москве и по России новая опасная аппаратура на Почте. (ВИДЕО)
Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Будьте сейчас очень бдительны, т.к. слуги антихриста повсеместно стали устанавливать новое оборудование, способное не только на считывание биометрии, но, скорее всего и на нанесение начертания на людей. Упаси нас Господи от антихристового начертания!
<цензура>

ОПАСНАЯ АППАРАТУРА НА ПОЧТЕ В МОСКВЕ
Воин Руси
<цензура>=dX3IvBXRX28

П.С.
И Вы ещё спрашиваете за что Господь Провалит Москву.
За это самое Начертание на Лоб и правую руку этими лазерными лучами 666
Бдительности никакой у москвичей не осталось Троянского Коня завезли сердце Руси Святой Москву.
ВЫ ТАМ ВСЕ СОВСЕМ ОПОЛОМУДИЛИ В КРЕМЛЕ И НА МЕСТАХ.
Зачем Вы тогда на Пасху и на Рождество в храмы ходите и бьете поклоны.
Москвичи, прекратите народ ДУРАЧИТЬ.
С уважением Ваш Царь ДУРАК !!!
Аминь

Расширение Москвы в 2019-2020 гг. Карта новых границ...
Расширение границ столицы является вынужденной мерой, которая поможет решить множество проблем. Уже сейчас около 3 миллионов человек, живущих в Подмосковье ежедневно ездят на работу в столицу, но при этом они фактически являются... и т.д. и т.п.
<цензура>

А вот Иисус не позволит расшириться Москве а затопит Цент и Метро.
Достали Вы Иисуса своими МЕГАГАЛАКТИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ БЕЗ ПОКАЯНИЯ.

Отрок Вячеслав: «Катастрофы в России и Мире».
Отрок Вячеслав о катаклизмах и катастрофах в центре России. Славочка рассказал о том, какая страшная участь в итоге постигнет Москву за её праздную жизнь. Он сказал: «Мамочка, наступит такое время, когда людям будет очень плохо жить, у людей не будет работы, и в некоторых местах из-за этого даже дети будут умирать от голода. ... Москва провалится сначала на такую глубину, что ещё будет видна верхняя часть Кремля со звездами. «А потом, Славочка сказал, когда Господь Иисус Христос только ступит на Красную площадь, тогда остатки Кремля… окончательно провалятся». Ф.Шкруднев (Русское научно-техническое общество) ... Отрок Вячеслав: катастрофы в Прибалтике, на Дальнем Востоке.
<цензура>

Москва провалится. Отрок Вячеслав.
ПРОВАЛ НАЧАЛСЯ ВОЗЛЕ БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА
ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ РУССКИЙ АНГЕЛ Пророчества
<цензура>=LR0O9gYVqX0

Мила 2 месяца назад
Покойничка бы убрать!
Ответить 1

П.С.
Мила Господь уберёт Божену Рынскую живущую не далече Беларусского Вокзала, потом Кремль с Медвепутами (но эти твари на катере сбегут в Бонн).
Мавзолей полностью скроется под водой!!!
Аминь

Отрок Вячеслав сказал, что ядерная война - ничто по сравнению с надвигающимися катастрофами. ... Он и в космосе не тает, и на земле он таять не будет, он так и останется, и будет всё это выглядеть как ледяное поле. Но кроме падения кристаллической решётки Сибири угрожает ещё одна катастрофа. Отрок сказал, что в Сибири местами будет сильное оледенение.
<цензура>


Отрок Вячеслав пророчества о русском царе | Форум
Отрок Вячеслав о последнем русском Правителе — Царе «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое ... Как я поняла Славочку, вначале последний Правитель появится в Москве, потому что именно оттуда он на всю страну выступит по телевидению (тогда ещё будет электричество и телевидение будет работать). А потом, когда Москва начнёт шататься и начнутся обвалы, он, по словам отрока, будет находиться чуть подальше Москвы. Я помню, ещё его переспросила: «В Загорске что ли?» Слава сказал: «Нет». ... Славочка сказал, что «как только Господь ступит на Красную площадь — макушка Кремля со звездой окончательно провалится.
<цензура> Чё куришь? Есть ещё!?
Владимир.
Ответить
При Порошенко было ясно,что он фашист который убивает своих граждан.а этот сцыкун ни чего самостоятельно сделать не может и не сможет потому,что его просто грохнут.
Пилигрим
Ответить
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ... В Москве и по России новая опасная аппаратура на Почте. (ВИДЕО)
Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Будьте сейчас очень бдительны, т.к. слуги антихриста повсеместно стали устанавливать новое оборудование, способное не только на считывание биометрии, но, скорее всего и на нанесение начертания на людей. Упаси нас Господи от антихристового начертания!
<цензура>

ОПАСНАЯ АППАРАТУРА НА ПОЧТЕ В МОСКВЕ
Воин Руси
<цензура>=dX3IvBXRX28

П.С.
И Вы ещё спрашиваете за что Господь Провалит Москву.
За это самое Начертание на Лоб и правую руку этими лазерными лучами 666
Бдительности никакой у москвичей не осталось Троянского Коня завезли сердце Руси Святой Москву.
ВЫ ТАМ ВСЕ СОВСЕМ ОПОЛОМУДИЛИ В КРЕМЛЕ И НА МЕСТАХ.
Зачем Вы тогда на Пасху и на Рождество в храмы ходите и бьете поклоны.
Москвичи, прекратите народ ДУРАЧИТЬ.
С уважением Ваш Царь ДУРАК !!!
Аминь

Расширение Москвы в 2019-2020 гг. Карта новых границ...
Расширение границ столицы является вынужденной мерой, которая поможет решить множество проблем. Уже сейчас около 3 миллионов человек, живущих в Подмосковье ежедневно ездят на работу в столицу, но при этом они фактически являются... и т.д. и т.п.
<цензура>

А вот Иисус не позволит расшириться Москве а затопит Цент и Метро.
Достали Вы Иисуса своими МЕГАГАЛАКТИЧЕСКИМИ ПЛАНАМИ БЕЗ ПОКАЯНИЯ.

Отрок Вячеслав: «Катастрофы в России и Мире».
Отрок Вячеслав о катаклизмах и катастрофах в центре России. Славочка рассказал о том, какая страшная участь в итоге постигнет Москву за её праздную жизнь. Он сказал: «Мамочка, наступит такое время, когда людям будет очень плохо жить, у людей не будет работы, и в некоторых местах из-за этого даже дети будут умирать от голода. ... Москва провалится сначала на такую глубину, что ещё будет видна верхняя часть Кремля со звездами. «А потом, Славочка сказал, когда Господь Иисус Христос только ступит на Красную площадь, тогда остатки Кремля… окончательно провалятся». Ф.Шкруднев (Русское научно-техническое общество) ... Отрок Вячеслав: катастрофы в Прибалтике, на Дальнем Востоке.
<цензура>

Москва провалится. Отрок Вячеслав.
ПРОВАЛ НАЧАЛСЯ ВОЗЛЕ БЕЛОРУССКОГО ВОКЗАЛА
ОТРОК ВЯЧЕСЛАВ РУССКИЙ АНГЕЛ Пророчества
<цензура>=LR0O9gYVqX0

Мила 2 месяца назад
Покойничка бы убрать!
Ответить 1

П.С.
Мила Господь уберёт Божену Рынскую живущую не далече Беларусского Вокзала, потом Кремль с Медвепутами (но эти твари на катере сбегут в Бонн).
Мавзолей полностью скроется под водой!!!
Аминь

Отрок Вячеслав сказал, что ядерная война - ничто по сравнению с надвигающимися катастрофами. ... Он и в космосе не тает, и на земле он таять не будет, он так и останется, и будет всё это выглядеть как ледяное поле. Но кроме падения кристаллической решётки Сибири угрожает ещё одна катастрофа. Отрок сказал, что в Сибири местами будет сильное оледенение.
<цензура>


Отрок Вячеслав пророчества о русском царе | Форум
Отрок Вячеслав о последнем русском Правителе — Царе «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое ... Как я поняла Славочку, вначале последний Правитель появится в Москве, потому что именно оттуда он на всю страну выступит по телевидению (тогда ещё будет электричество и телевидение будет работать). А потом, когда Москва начнёт шататься и начнутся обвалы, он, по словам отрока, будет находиться чуть подальше Москвы. Я помню, ещё его переспросила: «В Загорске что ли?» Слава сказал: «Нет». ... Славочка сказал, что «как только Господь ступит на Красную площадь — макушка Кремля со звездой окончательно провалится.
<цензура>
1

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