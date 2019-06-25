Верните Порошенко: украинцы взвыли от лицемерия Зеленского
Несколько дней назад в центре Одессы группа активистов напала на медработников, которые оказывали помощь пожилой женщине. Поводом для потасовки стало то, что фельдшер говорил на русском языке.
Его жестоко избили, а пациентку с подозрением на инфаркт доставили в больницу позже необходимого. Как отмечает "Политнавигатор", полицейские равнодушно следили за дракой.
Журналист Игорь Плисюк был возмущен поведением активистов и правоохранителей. "И вы мне будете говорить, что времена сменились вместе с президентом?" – написал он в своей колонке. Репортер добавил, что даже при Петре Порошенко "не было такой гнусности".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что президент Украины не получил приглашения на саммит "Большой двадцатки" в Японии. Судя по всему, зарубежные лидеры пока не считают Владимира Зеленского достойным собеседником, хотя события в Донбассе активно обсуждаются в западной прессе.
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