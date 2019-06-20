Немцы в шоке от беспомощности Меркель из-за судорог

Немецкая общественность задалась вопросом, почему личный врач не смог помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель в тот момент, когда на глазах журналистов у нее начались судороги. Ответ оказался до банального прост: такого специалиста попросту не предусмотрено.

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