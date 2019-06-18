"Выпила несколько бутылок": Меркель рассказала о приступе на встрече с Зеленским
Увидев трясущуюся Ангелу Меркель, многие предположили, что она страдает от некоего тяжелого заболевания. Дескать, именно поэтому глава немецкого правительства отказалась от продолжения политической карьеры.
Канцлер Германии не стала делать тайны из своего состояния и публично объяснила, что с ней произошло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и – самое главное – почему. Она отметила, что сильная дрожь была вызвана обезвоживанием.
"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", – цитирует РИА Новости Ангелу Меркель. О своем состоянии здоровья она сообщила журналистам во время итоговой пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Напомним, инцидент произошел в тот момент, когда оба политика стояли на красной дорожке в ожидании гимна. Сперва канцлер Германии пыталась скрыть дрожь то складывая руки на животе, то вытягивая по швам, однако в какой-то момент это стало невозможно.
Владимир Зеленский старательно делал вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит. Он смотрел в сторону.
Пользователи Сети мгновенно утратили интерес к политической составляющей встречи президента Украины и главы немецкого правительства. Они могли думать только о здоровье Ангелы Меркель. К счастью, приступ не оказался симптомом некой страшной болезни, которую начали диагностировать у политика самые тревожные обитатели интернета.
Звезду поддержали коллеги
Пресс-секретарь о судебной тяжбе с хоккеистом
Поклонники раскритиковали певицу в пух и прах
Артист рассказал о маленьком размере
Популярные темы форума
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Женюсь.
Киркоров vs Майкл Джексон
Загадочные обьекты
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Работа в женском коллективе
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
В России только две проблемы, Украина и Иван Голунов.
Сделать ботокс
Секс нежданчик
Ехать одной на море?..
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Почему мужчины такие наглые?
Молодой человек - бисексуал
Что меняет роспись?
Жанна Фриске
Первые признаки диабета
Левые странички в соц сетях
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Навязчивая девушка
Свекровь не хочет общаться с внуками
Подруга простила парню измены
Подскажите кто был у ясновидящей, гадалки Ирины в Питере
Конфликт в Чемодановке
Негры.