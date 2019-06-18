"Выпила несколько бутылок": Меркель рассказала о приступе на встрече с Зеленским

Пользователи Сети не на шутку испугались за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель после того как заметили, что ее сильно трясет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик не стала делать вид, что людям это просто показалась, и объяснила, что с ней произошло.

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