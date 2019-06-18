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Политика

"Выпила несколько бутылок": Меркель рассказала о приступе на встрече с Зеленским

Ангела Меркель и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети не на шутку испугались за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель после того как заметили, что ее сильно трясет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик не стала делать вид, что людям это просто показалась, и объяснила, что с ней произошло.
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Увидев трясущуюся Ангелу Меркель, многие предположили, что она страдает от некоего тяжелого заболевания. Дескать, именно поэтому глава немецкого правительства отказалась от продолжения политической карьеры.

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Канцлер Германии не стала делать тайны из своего состояния и публично объяснила, что с ней произошло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и – самое главное – почему. Она отметила, что сильная дрожь была вызвана обезвоживанием.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", – цитирует РИА Новости Ангелу Меркель. О своем состоянии здоровья она сообщила журналистам во время итоговой пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Напомним, инцидент произошел в тот момент, когда оба политика стояли на красной дорожке в ожидании гимна. Сперва канцлер Германии пыталась скрыть дрожь то складывая руки на животе, то вытягивая по швам, однако в какой-то момент это стало невозможно.

Владимир Зеленский старательно делал вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит. Он смотрел в сторону.

Пользователи Сети мгновенно утратили интерес к политической составляющей встречи президента Украины и главы немецкого правительства. Они могли думать только о здоровье Ангелы Меркель. К счастью, приступ не оказался симптомом некой страшной болезни, которую начали диагностировать у политика самые тревожные обитатели интернета.

Автор: Геннадий Куприянов18 июня 2019, 17:39
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