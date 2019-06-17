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Политика

Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, горячительными напитками не брезгует. Его регулярно видели в "веселом" состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях политика с зеленым змием откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. 
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Петр Порошенко во время своего президентства позиционировал себя как ярого патриота Украины. Реальность, как это часто бывает, сильно отличается от пафосных заявлений.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

По словам Михаила Саакашвили, бывший украинский лидер был убежден, что в Незалежной не умеют делать хорошее вино. Более того, рассказал политик, Порошенко ставил палки в колеса украинскому виноделию, отказываясь снижать налоги для производителей.

Это привело к тому, что местные виноделы оказались в тяжелых условиях: им нужно платить высокие пошлины и проходить сложную процедуру регистрации, сокрушается Саакашвили. Окружение Порошенко местное вино не пьет, и бывший украинский лидер следует примеру соратников, уверен экс-губернатор Одесской области.

Как известно, Петр Порошенко неравнодушен к горячительным напиткам. В бытность президентом он не стеснялся появляться на публике и произносить речи подшофе. Со временем пьяные выходки участились, а к президентским выборам весной этого года политик вовсе пошел вразнос: стал буквально бросаться на людей, срывать с них шапки, хватать за нос и бить по лицу.

Врачи запретили Порошенко злоупотреблять алкоголем из-за состояния здоровья, но рекомендации он игнорирует. Доктор медицинских наук Сергей Шепетько диагностировал у бывшего президента серьезный недуг - пограничное психическое расстройство личности.

Впрочем, в окружении Порошенко слухи о его алкогольной зависимости опровергали и называли "российскими фейками". Соратники политика заявляли, что спиртное он почти не употребляет, максимум – может позволить себе пригубить шампанское.

Автор: Иван Поляков17 июня 2019, 13:11
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