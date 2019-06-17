Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко, как известно, горячительными напитками не брезгует. Его регулярно видели в "веселом" состоянии на публичных мероприятиях. Об отношениях политика с зеленым змием откровенно рассказал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.



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