Раскрыта страшная тайна алкоголика Порошенко
Петр Порошенко во время своего президентства позиционировал себя
как ярого патриота Украины. Реальность, как это часто бывает, сильно
отличается от пафосных заявлений.
По словам Михаила Саакашвили, бывший украинский лидер был убежден, что в Незалежной не умеют делать хорошее вино. Более того, рассказал политик, Порошенко ставил палки в колеса украинскому виноделию, отказываясь снижать налоги для производителей.
Это привело к тому, что местные виноделы оказались в тяжелых условиях: им нужно платить высокие пошлины и проходить сложную процедуру регистрации, сокрушается Саакашвили. Окружение Порошенко местное вино не пьет, и бывший украинский лидер следует примеру соратников, уверен экс-губернатор Одесской области.
Как известно, Петр Порошенко неравнодушен к горячительным напиткам. В бытность президентом он не стеснялся появляться на публике и произносить речи подшофе. Со временем пьяные выходки участились, а к президентским выборам весной этого года политик вовсе пошел вразнос: стал буквально бросаться на людей, срывать с них шапки, хватать за нос и бить по лицу.
Порошенко сдал кровь для анализа на алкоголь и наркотики.— Радио Стыдоба (@RadioStydoba) 5 апреля 2019 г.
А на бешенство? Про самое главное-то забыли.
Врачи запретили Порошенко злоупотреблять алкоголем из-за состояния здоровья, но рекомендации он игнорирует. Доктор медицинских наук Сергей Шепетько диагностировал у бывшего президента серьезный недуг - пограничное психическое расстройство личности.
Впрочем, в окружении Порошенко слухи о его алкогольной зависимости опровергали и называли "российскими фейками". Соратники политика заявляли, что спиртное он почти не употребляет, максимум – может позволить себе пригубить шампанское.
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