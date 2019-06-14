Решение суда: Порошенко признали виновным
Еще 27 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако после ухода политика с поста главы государства Конституционный суд неожиданно выяснил, что принимать такое решение он был не в праве.
Таким образом, суд признал Петра Порошенко виновным в нарушении Конституции. Кроме того, сама деятельность созданного президентом органа была связана с большим количеством скандалов. НКРЭКУ обвиняли в том, что она принимает решения в интересах президента и его ближайшего окружения, передает издание ZN.ua. Речь идет о введении новой формулы, благодаря которой средства из бюджетов были переведены в карманы заинтересованных лиц, а для населения и промышленных компаний тарифы неожиданно взлетели.
Примечательно, что дело о неконституционности принятого Петром Порошенко закона находилось на рассмотрении Конституционного суда еще с 2017 года. Однако пока он оставался президентом, работа над этой темой по каким-то причинам была заблокирована.
Отметим, ликвидация связанной с тарифами коррупционной схемы Петра Порошенко – одно из предвыборных обещаний Владимира Зеленского. И хотя критики обвиняют бывшего шоумена в том, что он отказался от многих озвученных до выборов идей, тут они признают последовательность позиции главы государства.
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