"Глубоко больной": Канделаки поставила диагноз пьянице Порошенко
Многие СМИ распространяют медиа-клише, что бывший лидер Украины злоупотребляет спиртными напитками. Телеведущая отметила, что этот стереотип является ложным. На самом деле Петр Порошенко не пьет алкоголь из-за серьезной болезни – диабета. Поэтому многие политические решения даются ему с большим трудом.
"Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось", – поделилась Тина Канделаки. Журналистка добавила, что узнала эту подробность от знакомого, который лично знал бывшего президента Украины, но не состоял с ним в дружеских отношениях, уточняет сайт "Комсомольская правда".
Телеведущая также высказалась и о действующем президенте Украины. По ее мнению, Владимир Зеленский не только хороший артист, но и серьезный бизнесмен, который владеет крупной компанией. "Насколько я знаю, под 50-60 миллионов долларов его личное состояние. Причем заработанное реально, на том, что у него крупнейшая компания", – отметила она.
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