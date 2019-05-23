"Глубоко больной": Канделаки поставила диагноз пьянице Порошенко

Тина Канделаки раскрыла правду о бывшем президенте Украины. Телеведущая заявила, что у Петра Порошенко серьезные проблемы со здоровьем.

Многие СМИ распространяют медиа-клише, что бывший лидер Украины злоупотребляет спиртными напитками. Телеведущая отметила, что этот стереотип является ложным. На самом деле Петр Порошенко не пьет алкоголь из-за серьезной болезни – диабета. Поэтому многие политические решения даются ему с большим трудом.

"Он глубоко больной человек, который очень многие политические решения принимал еще и под влиянием того, что ему просто элементарно плохо делалось", – поделилась Тина Канделаки. Журналистка добавила, что узнала эту подробность от знакомого, который лично знал бывшего президента Украины, но не состоял с ним в дружеских отношениях, уточняет сайт "Комсомольская правда".

Телеведущая также высказалась и о действующем президенте Украины. По ее мнению, Владимир Зеленский не только хороший артист, но и серьезный бизнесмен, который владеет крупной компанией. "Насколько я знаю, под 50-60 миллионов долларов его личное состояние. Причем заработанное реально, на том, что у него крупнейшая компания", – отметила она.

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