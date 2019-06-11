Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского
Порошенко резко высказался об идее Зеленского провести
референдум о дальнейших отношениях с Россией. Экс-президент назвал такую
инициативу "преступлением". По его словам, если бы власть действовала
таким образом в 2014 году, то "враг был бы в Киеве и Львове".
"Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать или не защищать родную землю – это преступление. Каким бы привлекательным это кому-то ни казалось", – написал бывший глава государства на своей странице в Twitter.
По данным соцопросов, в украинском обществе сформировался запрос на улучшение отношений с Россией. О желании Зеленского вынести соответствующий вопрос на референдум заявил 21 мая глава его администрации Андрей Богдан.
Порошенко, в свою очередь, предостерегает нового президента от опрометчивых, по его мнению, шагов. Бывший глава государства обратился к нынешнему и дал совет, как вести себя с Россией. Он призвал Зеленского не верить Москве, ведь за каждым ее обещанием, уверен Порошенко, скрывается желание "разрушить успех европейской Украины".
Якщо хтось збирається виносити на референдум питання чи боронити, чи не боронити рідну землю - це злочин. Яким би це привабливим комусь не здавалось.— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2019 г.
Якби я так діяв в 2014 році, ворог був би або у Києві, або у Львові. Є речі по яким референдуми проводити категорично шкідливо.
Но пока складывается впечатление, что Зеленский советы предшественника упорно игнорирует. Более того, все идет к тому, что очень скоро бывший глава государства будет отвечать за свои деяния перед судом.
Против Порошенко возбуждено уже пять уголовных дел, и это не предел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверяет, что компромата на экс-президента хватит еще на десятки расследований. Зеленский же, скорее всего, будет только рад, если его оппонента изолируют от большой политики.
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