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Разъяренный Порошенко публично атаковал Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший украинский лидер Петр Порошенко очень недоволен политикой своего сменщика на посту главы государства Владимира Зеленского. Экс-президент эмоционально отреагировал на скандальную инициативу новых властей. 
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Порошенко резко высказался об идее Зеленского провести референдум о дальнейших отношениях с Россией. Экс-президент назвал такую инициативу "преступлением". По его словам, если бы власть действовала таким образом в 2014 году, то "враг был бы в Киеве и Львове".

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Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

"Если кто-то собирается выносить на референдум вопрос защищать или не защищать родную землю – это преступление. Каким бы привлекательным это кому-то ни казалось", – написал бывший глава государства на своей странице в Twitter.

По данным соцопросов, в украинском обществе сформировался запрос на улучшение отношений с Россией. О желании Зеленского вынести соответствующий вопрос на референдум заявил 21 мая глава его администрации Андрей Богдан.

Порошенко, в свою очередь, предостерегает нового президента от опрометчивых, по его мнению, шагов. Бывший глава государства обратился к нынешнему и дал совет, как вести себя с Россией. Он призвал Зеленского не верить Москве, ведь за каждым ее обещанием, уверен Порошенко, скрывается желание "разрушить успех европейской Украины".

Но пока складывается впечатление, что Зеленский советы предшественника упорно игнорирует. Более того, все идет к тому, что очень скоро бывший глава государства будет отвечать за свои деяния перед судом.

Против Порошенко возбуждено уже пять уголовных дел, и это не предел. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов уверяет, что компромата на экс-президента хватит еще на десятки расследований. Зеленский же, скорее всего, будет только рад, если его оппонента изолируют от большой политики.

Автор: Иван Поляков11 июня 2019, 13:23
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