Порошенко готовится к аресту в июне
Стоило Петру Порошенко с треском проиграть второй тур выборов президента Украины, как он оказался в центре проблем. Политика обвиняют во всех бедах страны. Более того, в отношении бывшего украинского лидера санкционированы расследования.
Сам он, тем временем, пытается пробиться в парламент с обновленной партией "Европейская солидарность". В случае попадания в Верховную раду Петр Порошенко сможет укрыться от правосудия с помощью депутатской неприкосновенности. А это значит, что добиваться справедливости украинцам нужно еще до выборов.
"Мы в своих ходатайствах ставим, чтобы уже в июне все активы, деньги и недвижимость Порошенко была арестована", – заявил юрист Андрей Портнов в эфире телеканала Newsone. Он добавил, что для такого развития ситуации нет никаких юридических препятствий "кроме генерального прокурора", передает РИА Новости.
Украинские пользователи Сети отметили, что в таких условиях Петр Порошенко может не пройти в Раду, лишиться неприкосновенности и тогда "Портнов возьмет его голыми руками". Сам политик заявлял, что не боится возбужденных в его отношении уголовных дел.
Напомним, Государственное бюро расследований Украины проверяет причастность бывшего президента к целому ряду преступлений. В частности, он подозревается в отмывании денег и других финансовых махинациях.
Впрочем, некоторые эксперты считают, что надеяться на арест Порошенко не стоит. Дескать, он сконцентрировал в своих руках не только деньги, но и власть, которую до сих пор старался не отдавать. Уйти от суда, имея на руках такие козыри, для опытного политика не составит проблем.
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