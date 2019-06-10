Зеленский нанес новый удар отправленному в СИЗО Порошенко
Люди Порошенко как бельмо на глазу у Зеленского. Эксперты
неоднократно предупреждали, что сторонники экс-президента могут попытаться
ограничить власть нового лидера Незалежной. Зеленский наверняка допускает такой
поворот событий, поэтому старается действовать на упреждение.
В понедельник, 10 июня, он снял с должности главы управления СБУ по Ровенской области Василия Бедрия – одного из преданных соратников Порошенко. Назначением на эту должность в 2015 году Бедрий обязан именно бывшему президенту. А спустя два года, в 2017-м, Порошенко присвоил сотруднику спецслужб звание генерал-майора.
Помочь своему протеже экс-президент, очевидно, не в состоянии – спастись бы самому. В уголовных делах Порошенко погряз по уши: в последнее время против него начали расследования по пяти эпизодам. Его обвиняют в узурпации судебной власти в своих интересах, госизмене, коррупции при распределении должностей, провокации в Керченском проливе и легализации преступных доходов.
Госбюро расследований Украины возбудило третье уголовное дело против Порошенко. А тем временем партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» спешно решила сменить название на «Европейская солидарность» pic.twitter.com/jkwK7WWkXj— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 24 мая 2019 г.
Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовные дела были возбуждены по его ходатайствам.
"К началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", – сообщил ранее юрист.
Но пять "уголовок" – еще не предел, предупреждает адвокат. Он уверяет: компромата на Порошенко хватит еще для десятков разбирательств. Портнов также подозревает бывшего президента в неуплате налогов и отмывании средств и намерен добиваться его ареста в ближайшее время.Сам Порошенко пока не подает признаков паники. На недавней встрече со своими сторонниками он заявил, что не боится расследований против него.
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