Зеленский нанес новый удар отправленному в СИЗО Порошенко

Против президента Украины Петра Порошенко возбудили уже пять уголовных дел, а недруги заочно отправили его за решетку. Очередной удар нанес новый лидер Незалежной Владимир Зеленский: он настойчиво избавляется от тех, кто может сохранить лояльность по отношению к бывшему главе государства.



Люди Порошенко как бельмо на глазу у Зеленского. Эксперты неоднократно предупреждали, что сторонники экс-президента могут попытаться ограничить власть нового лидера Незалежной. Зеленский наверняка допускает такой поворот событий, поэтому старается действовать на упреждение.



В понедельник, 10 июня, он снял с должности главы управления СБУ по Ровенской области Василия Бедрия – одного из преданных соратников Порошенко. Назначением на эту должность в 2015 году Бедрий обязан именно бывшему президенту. А спустя два года, в 2017-м, Порошенко присвоил сотруднику спецслужб звание генерал-майора.

Помочь своему протеже экс-президент, очевидно, не в состоянии – спастись бы самому. В уголовных делах Порошенко погряз по уши: в последнее время против него начали расследования по пяти эпизодам. Его обвиняют в узурпации судебной власти в своих интересах, госизмене, коррупции при распределении должностей, провокации в Керченском проливе и легализации преступных доходов.

Госбюро расследований Украины возбудило третье уголовное дело против Порошенко. А тем временем партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» спешно решила сменить название на «Европейская солидарность» pic.twitter.com/jkwK7WWkXj — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 24 мая 2019 г.

Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовные дела были возбуждены по его ходатайствам.

"К началу июля Порошенко может быть помещен в следственный изолятор", – сообщил ранее юрист.

Но пять "уголовок" – еще не предел, предупреждает адвокат. Он уверяет: компромата на Порошенко хватит еще для десятков разбирательств. Портнов также подозревает бывшего президента в неуплате налогов и отмывании средств и намерен добиваться его ареста в ближайшее время.

Сам Порошенко пока не подает признаков паники. На недавней встрече со своими сторонниками он заявил, что не боится расследований против него.