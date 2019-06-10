Зеленского приперли к стенке из-за грехов Порошенко

Российские журналисты написали президенту Украины Владимиру Зеленскому открытое письмо, в котором потребовали освободить из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского. За решеткой он оказался еще в тот момент, когда страной руководил Петр Порошенко.

Критики предыдущего президента Украины Петра Порошенко отмечают множество его грехов, из-за которых страна никак не может называться свободной и демократической. Один из них – гонения на независимых журналистов. Жертвой этой политики стал Кирилл Вышинский.

Решать проблему с незаконно прошенным за решетку журналистом теперь должен Владимир Зеленский. С открытым письмом к нему обратились российские работники СМИ. "Вы говорите, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, – нарушение базовых норм свободы слова, прав журналиста и человека", – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркивают, что все обвинение против Вышинского строится только на том, что он честно делал свою работу. "Призываем Вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в Ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее", – подчеркивается в письме. Свои подписи поставили многие журналисты. Список будет пополняться и дальше.

После такого обращения Владимир Зеленский оказался буквально приперт к стене. Если он не сделает ничего, чтобы освободить незаконно удерживаемого журналиста, то покажет, что все его слова о верховенстве закона были попросту популистскими заявлениями. Однако любой шаг нового президента Украины по нормализации ситуации будет встречать ожесточенное сопротивление среди агрессивно настроенных радикалов. Как политик будет выходить из этой ситуации – покажет время.