Публично объявлено о страшной зависимости Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский несвободен в своих действиях. Комик скован по рукам и ногам, поэтому бесполезно ждать от него восстановления отношений с Россией.



Если новый украинский лидер "куда-нибудь дернется", то он будет свергнут и повешен на дереве, напомнил слова националиста Дмитрия Яроша политолог Сергей Кургинян. По его словам, Зеленский зависим от радикалов, которые хорошо умеют свергать власть.



Поэтому пытаться наладить отношения с Москвой новый президент не может, констатировал эксперт в эфире телеканала "Россия 1". Судьба Донбасса при таких раскладах отдана на откупа националистам, уверен Кургинян.

"Это такая откупная система: вы там делайте что хотите. Соответственно, он туда не вмешивается, а они там делают что хотят", – резюмировал политолог.

Об опасности переговоров с Россией Зеленского ранее предупреждал бывший лидер запрещенной в России националистической организации "Правый сектор*" Дмитрий Ярош. Радикал пригрозил главе государства и объяснил, что будет, если тот не послушается.

"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", - заявил националист. По его словам, радикалы намерены продолжать войну в Донбассе.

Между тем прекращение боевых действий являлось одним из главных пунктов в предвыборной программе Зеленского. Многие люди, особенно на востоке и юго-востоке Украины, голосовали за актера в надежде, что он сможет закончить идущую уже пять лет войну.

Ну а пока политики в Киеве делят власть, Донбасс продолжает страдать от обстрелов украинской артиллерии, словно президентство Петра Порошенко не заканчивалось. Накануне в ДНР сообщили об атаке силовиков населенного пункта Коминтерново на юге республики.