Публично объявлено о страшной зависимости Зеленского
Если новый украинский лидер "куда-нибудь
дернется", то он будет свергнут и повешен на дереве, напомнил слова
националиста Дмитрия Яроша политолог Сергей Кургинян. По его словам, Зеленский зависим от радикалов, которые хорошо умеют свергать власть.
Поэтому пытаться наладить отношения с Москвой новый президент не может, констатировал эксперт в эфире телеканала "Россия 1". Судьба Донбасса при таких раскладах отдана на откупа националистам, уверен Кургинян.
"Это такая откупная система: вы там делайте что хотите. Соответственно, он туда не вмешивается, а они там делают что хотят", – резюмировал политолог.
Об опасности переговоров с Россией Зеленского ранее предупреждал бывший лидер запрещенной в России националистической организации "Правый сектор*" Дмитрий Ярош. Радикал пригрозил главе государства и объяснил, что будет, если тот не послушается.
"Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике, если предаст Украину и тех людей, которые на революции и войне погибли", - заявил националист. По его словам, радикалы намерены продолжать войну в Донбассе.
Между тем прекращение боевых действий являлось одним из главных пунктов в предвыборной программе Зеленского. Многие люди, особенно на востоке и юго-востоке Украины, голосовали за актера в надежде, что он сможет закончить идущую уже пять лет войну.
Ну а пока политики в Киеве делят власть, Донбасс продолжает страдать от обстрелов украинской артиллерии, словно президентство Петра Порошенко не заканчивалось. Накануне в ДНР сообщили об атаке силовиков населенного пункта Коминтерново на юге республики.
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