Зеленский нелепо отшутился от обвинений в воровстве
Не успел Владимир Зеленский стать президентом, как принялся воровать, сетовали критики нового украинского лидера. Они обвинили политика в том, что во время выступления в Брюсселе он от своего лица пересказал часть речи Петра Порошенко.
Виноватых в произошедшем нашли в Министерстве иностранных дел Украины. Дескать, там готовили тезисы для выступления Зеленского, продолжая работать на Порошенко. Чтобы замять скандал с плагиатом, бывший шоумен, кажется, решил использовать приемчик из своей комедийной карьеры. Во время выступления на съезде партии "Слуга народа" он пошутил, что мог "своровать" и эту речь, передает "Обозреватель".
"Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша. Мы готовились вечером", – пошутил Владимир Зеленский.
Судя по реакции зала, соратники нового президента Украины восприняли это оправдание благосклонно. Украинские пользователи Сети также восхитились харизматичностью и самоиронией политика.
При этом Владимир Зеленский сумел избежать неприятного момента объяснения по поводу того, как вышло, что часть речи Петра Порошенко он произнес от своего имени. Однако вопросы, судя по всему, остались только у ближайших сторонников предыдущего президента. Остальные удовлетворились простой шуткой.
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