Россия и Словакия укрепляют межпарламентские связи
Отношения России и Словакии динамично развиваются, отметили
Володин и Данко. Они также сошлись во мнении о необходимости дальнейшего
развития сотрудничества между парламентами двух стран.
Андрей Данко находится в России по приглашению Вячеслава Володина. В качестве почетного гостя спикер парламента Словакии примет участие в параде на Красной площади честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Данко подчеркивал, что народ Словакии никогда не ставил под сомнение ту роль, которую сыграла Красная армия в освобождении страны, всегда уважительно относилась к героизму советских воинов.
"С почетом и пиететом мы вспоминаем советских партизан, которые в 1944 году воевали бок о бок со словаками во время Словацкого национального восстания, – сказал председатель парламента. Он подчеркнул, что без помощи Красной армии воевать словакам было бы очень трудно.
При этом Данко уверен, что сильная Россия играет важнейшую роль в современной системе мировой безопасности. Без Москвы, говорил спикер парламент Словакии в ходе выступления в Госдуме, стабильность в Европе невозможна.
Андрей Данко – убежденный сторонник восстановления отношений между ЕС и Россией. Он неоднократно выступал с осуждением санкций, которые Запад ввел против Москвы.
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