Порошенко закатил истерику из-за жесткого решения Путина
Истеричные заявления прозвучали из украинского
правительства. "Не будут признаваться документы, выданные рядом
уполномоченных органов РФ", – об этом на своей странице в Twitter заявил
министр по делам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
В Кремле уже отреагировали на гневные заявления из Киева. Пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков заверил, что Россия продолжит выдавать паспорта, несмотря на истерику по ту сторону границы.
Узнав о раздаче российских паспортов в Донбассе, Порошенко срочно обратился к соотечественникам и начал расписывать достоинства украинских документов. Он напомнил, что в международном рейтинге Passport Index удостоверение личности гражданина Незалежной опередило российское: посетить без визы по нему можно 133 страны, тогда как по паспорту гражданина России – 117.
От уговоров перешли к угрозам. Замминистра по делам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак предупредил, что жителей Донбасса, получивших российский паспорт, могут лишить украинского гражданства. "Аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", – заявил он.
в Донецке и Луганске очереди для подачи документов на оформление российского гражданства... pic.twitter.com/HdHE7wCeeI— ✗นтթыйЁж (@slyhedge) 3 мая 2019 г.
Ранее президент России Владимир Путин упростил процедуру получения паспорта для жителей Донецкой и Луганской народных республик и некоторых украинцев, напоминает НСН. Срок принятия соответствующего решения не должен превышать трех месяцев.
Указ принят для защиты прав и свобод человека, отмечается на сайте Кремля. Кажется, Украина при Порошенко окончательно потеряла свои восточные территории.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Это устаревшая методика
Телеведущая откровенно поговорила в интервью
Состояние звезды тревожит поклонников
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Дети не хотят идти в школу
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Алсу защитили от толпы?
Мне 19 ему 40.
почему всё так сложно?
Не переношу жару
Хочу густые брови.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
Мой сын стал много пить
Мужа приворожили
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Начинаю свое движение в творчестве
Почему все мужики козлы?
Алсу опозорилась
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Стало страшно ездить.
Она хочет замуж, а я не готов.
горит лес
интернет отключит?
вы дебилы
Какой же я все таки красивый
боюсь летать на самолёте.