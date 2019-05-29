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Политика

Зеленский нанес мощный удар униженному Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили прозвучала как гром среди ясного неба. Эксперты уверены: таким образом новый лидер Незалежной Владимир Зеленский подложил свинью бывшему главе государства Петру Порошенко. 
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У Саакашвили, как известно, накопилось немало претензий к экс-президенту. Начав как соратники в 2015 году, спустя несколько лет они стали непримиримыми врагами на почве политических разногласий. Злые языки утверждали, что бывшие партнеры что-то не поделили в бизнесе.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Саакашвили вряд ли забыл унижение, которому его подверг Порошенко, лишив украинского гражданства и выдворив за пределы страны. Решение Зеленского о возвращении бывшему главе Грузии гражданства – явный удар по бывшему лидеру Незалежной, уверен журналист Андрей Бабицкий.

Он напомнил, что вернуть Саакашвили паспорт Зеленского призывал Владимир Путин. "Он выполнил пожелание президента России Владимира Путина, который сказал, что было бы неплохо Владимиру Александровичу вернуть украинский паспорт Михаилу Николозовичу", – сказал журналист в интервью изданию "ПолитНавигатор". Впрочем, Бабицкий сомневается, что новый президент Украины сделал это по совету российского коллеги.

Скорее всего, полагает журналист, таким образом Зеленский демонстрирует лояльность Западу, ведь Саакашвили по-прежнему поддерживают в США и Европе. "Несмотря на все проблемы его политической биографии, он считается одним из примеров правильного политического досье и верных политических устремлений", – подчеркнул Бабицкий.

Своими мыслями по поводу возвращения "блудного грузинского сына" поделился и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Зеленский и Саакашвили будут вместе "добивать Порошенко и его людей", сказал политик в комментарии "Царьграду"

Накануне Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Михаилу Саакашвили гражданства Украины, сообщает НСН. Ожидается, что бывший президент Грузии прибудет в Киев уже 29 мая. Мало кто сомневается, что Саакашвили попробует возобновить политическую деятельность. 

Автор: Иван Поляков29 мая 2019, 11:02
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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Спасибо тем, кто показал мне чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/36HDDV Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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